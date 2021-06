Vázquez, el carismático líder uruguayo recordado tras seis meses de su muerte

Montevideo, 3 jun (EFE).- El carisma y la perseverancia son dos características que marcaron al que fuera presidente de Uruguay Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), uno de los principales líderes políticos en la historia del país suramericano y de cuyo fallecimiento se cumplen seis meses el próximo domingo.

Ambas pueden verse en las anécdotas que plagan las páginas de los libros "Tabaré inédito" (Debate, 2021) y "Misterios de un liderazgo que cambió la historia" (Sudamericana, reedición de 2021), dos investigaciones periodísticas que recuerdan al primer mandatario de izquierda en Uruguay, marcado toda su vida por su amor a la medicina y quien también hizo sus pinitos en la gerencia deportiva.

"USTED SE ESTÁ COMPORTANDO COMO UN PERIODISTA"

Gabriel Pereyra, periodista con décadas de trayectoria profesional a sus espaldas, habla con Efe sobre los numerosos encuentros que mantuvo con Vázquez y las conversaciones plasmadas en las 209 páginas de "Tabaré inédito", muchas de las cuales hubieran tenido un alto impacto de haber sido publicadas en su momento.

"Pare, pare. Usted se está comportando como un periodista, no como un escritor. Parece que esto que le digo lo quiere sacar mañana", le dijo Vázquez a Pereira durante una charla en 2011.

"Él veía que yo, ante cada cosa de esas, me entusiasmaba y decía: 'Parece que usted lo quiere publicar en el diario de mañana y esto no es para publicar mañana'. 'No, yo lo tengo bien claro', le decía", relata el periodista.

Entre los asuntos que ahora ven la luz está la declaración de que Vázquez sopesó la idea de renunciar a la Presidencia en 2008 si el Parlamento hubiera revocado el veto que puso a la ley del aborto o el diálogo que mantuvo con su homólogo estadounidense George W. Bush cuando Uruguay y Argentina estaban enfrentados por la instalación de una planta de celulosa (2006-2007).

Pereyra destaca el carisma y el talento como virtudes de Vázquez, además de la perseverancia, la capacidad de trabajo y ser un "agudo observador de la realidad". "Había que estar en un acto político para ver los niveles a los que llegaba ese carisma", agrega.

¿UN NUEVO VÁZQUEZ?

Por su parte, Ernesto Tulbovitz, coautor junto a Edison Lanza de "Misterios de un liderazgo que cambió la historia" (2004, reeditado tras la muerte de Vázquez), dice que Vázquez era un hombre que se fijaba un objetivo y no se detenía hasta lograrlo.

Como ejemplos, menciona su lucha contra el tabaco o la creación del Plan Ceibal, que llevó al país a ser el primero en poner en práctica el programa 'One Laptop Per Child' (Un portátil por niño).

Asimismo, expresa que los liderazgos son irrepetibles y no se heredan. "Los líderes no piden permiso, entran por la puerta o patean la puerta", subraya.

Hombre cercano al intendente (jefe del Gobierno local) de Canelones, Yamandú Orsi, quien suena con fuerza para ser candidato de la izquierda en las elecciones de 2024, Tulbovitz aclara, no obstante, que "no va a haber un nuevo Vázquez".

CURIOSIDAD SOBRE LOS LIBROS

Ambos escritores destacan también el interés que Vázquez tuvo en sus libros.

"Y, ¿va a hacer algo con aquellas charlas?", le consultaba a Pereyra, quien confiesa que la publicación de esta material se frustró por primera vez cuando el exmandatario optó por presentarse a los comicios de 2014 tras el Gobierno de José Mujica (2010-2015).

También indica que tardó en convencerse de publicarlo tras la muerte de Vázquez, acaecida el 6 de diciembre de 2020.

"Vázquez ya no está entre nosotros y, como un homenaje a nuestra relación fraterna y al pensamiento expresado libremente por un hombre que marcó a fuego la historia del país, es que me decidí a publicar estas charlas sobre diversos temas de actualidad", subraya.

Mientras tanto, Tulbovitz apostilla que el exmandatario les sugirió algunos interlocutores para la investigación y que, en reiteradas ocasiones, les consultó por la evolución del libro, que habla de la vida de Vázquez hasta que este asumió la Presidencia en 2005.

En su libro, explica también que se intenta "retratar a quien había conducido al triunfo a la fuerza política que desarrolló una etapa de cambio social y político trascendente en la historia nacional" y plasmar varias respuestas que permiten desentrañar los orígenes y la trayectoria del primer presidente en la historia de la izquierda uruguaya.

Santiago Carbone