Vendrell asegura que las acusaciones contra él son infundadas y las "desmontará"

Barcelona, 31 oct (EFE).- El exconseller y empresario Xavier Vendrell, detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo, ha afirmado este sábado que las acusaciones contra él "son infundadas" y que las "desmontará una a una" con documentos.

El exconseller de ERC es una de las veintiuna personas detenidas el pasado miércoles por la Guardia Civil por este supuesto desvío de fondos públicos para abonar los gastos del expresidente catalán, causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

Vendrell, que permanecía en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil desde el miércoles, pasó ayer a disposición judicial, y el juez decretó su puesta en libertad con cargos.

El juez acordó dejar en libertad con cargos a los nueve detenidos que finalmente pasaron a disposición judicial, después de que todos ellos se acogieran a su derecho a no declarar y de que la Fiscalía no pidiera medidas cautelares.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el exconseller y empresario ha asegurado este sábado que todas las acusaciones formuladas contra él son "infundadas" y que las "desmontará una a una" con documentos que ya está preparando con su abogado.

Ha atribuido su detención y a que el juez le investigue al hecho de ser independentista: "No tengo ninguna duda de que si no fuese independentista no me habrían venido a buscar. Esto seguro, segurísimo", ha aseverado.

En este sentido, ha opinado que esta investigación contra él y el resto de los detenidos el pasado miércoles es "un montaje que forma parte de esta causa general contra el independentismo".

Vendrell, por otro lado, ha criticado que la investigación incluya grabaciones "personales, con su familia, amigos....".

Preguntado si cree que existe una trama para pagar el exilio de Puigdemont, ha contestado: "Estoy convencidísimo de que no".