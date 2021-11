Verónica Forqué: "El teatro es donde me he sentido más feliz y más libre"

Santiago de Compostela, 16 nov (EFE).- Con casi cincuenta años de carrera en el cine, el teatro y la televisión, la actriz Verónica Forqué reconoce que no sabe "hacer otra cosa" y que desde bien pequeña encontró en la interpretación su "verdadera vocación": "El teatro es el lugar donde me he sentido más feliz y más libre", afirma en una entrevista con Efe.

"Empecé con 19 años. Tener un papá director de cine al que todo el mundo llamaba 'jefe' me encantaba, me parecía lo más. Yo quería dedicarme a eso, quería ser como Conchita Velasco", rememora la actriz, que tras una larga trayectoria y múltiples reconocimientos y premios no tiene pensado abandonar ni las cámaras ni las tablas de los escenarios porque es lo que le hace sentirse más "feliz".

"Es mi oficio, mi trabajo, mi vocación. No sé hacer otra cosa y eso no es que tampoco lo haga muy bien, pero no sé hacer nada mejor", reconoce Forqué (Madrid, 1955), que esta vez ha subido al escenario del Teatro Principal de Santiago de Compostela para recoger el premio Cineuropa, un galardón que para ella supone "un abrazo, un achuchón" que la anima a continuar.

Continuar con casi toda una vida dedicada al mundo de la interpretación, en el que Forqué se ha labrado una carrera con grandes títulos cinematográficos, así como obras teatrales y series televisivas que la han llevado a ser uno de los rostros actorales más conocidos y queridos en España, como demuestran los cuatro Goyas que tiene en su haber, convirtiéndose, junto a Carmen Maura, en la actriz más premiada por la Academia.

Por "El año de las luces", de Fernando Trueba, Forqué obtuvo su primer Goya en 1986 como mejor actriz de reparto. Un año más tarde, en 1987, hizo doblete, ya que obtuvo el Goya a mejor actriz protagonista por su papel en "La vida alegre", de Fernando Colomo, y el Goya a mejor actriz de reparto por "Moros y Cristianos", de Luis García Berlanga.

Ya en 1993, se hizo con su cuarto cabezón por dar vida a "Kika", la protagonista del filme homónimo de Almodóvar que se ha convertido con el paso de los años en todo un film de culto.

"Mi abuelo marchó a Argentina con una flauta y mi madre nació allí y regresó a España para casarse con un aragonés que fue director de cine. Estará muy contento por este premio que me dais en Santiago. Muchas, muchas gracias", ha dicho en gallego la actriz al recoger el premio Cineuropa, con el que ha hecho mención a su abuelo, José Vázquez Vigo, que era de Ferrol.

Y es que la vinculación de Forqué con Galicia no solo viene de sus orígenes familiares, sino también de su profesión, pues la actriz imparte desde hace años cursos de teatro en la Escuela Unitaria de Santiago de Compostela.

"El teatro me atrapa. Si no hay vida, si no hay emoción de verdad, es todo muy aburrido", asegura la actriz, quien añade que siempre trabaja "desde su verdad".

"En el teatro puedes arreglar lo que estropeaste el día anterior. En el cine ya no hay arreglo. Por eso prefiero no mirar lo que he hecho, porque ya no puedes hacer nada. Pero el teatro depende más de ti, de tu voluntad, de tu intuición y la de tus compañeros y cada día es una prueba ligeramente distinta", afirma.

La última vez que estuvo detrás de los escenarios fue en 2020, con la obra "Las cosas que sé que son verdad", de Andrew Bovell y dirigida por Julián Fuentes, por la que cosechó el premio Max a mejor actriz protagonista.

"Aunque he hecho mucha comedia, en esta obra mi personaje era el de una mujer con un genio horroroso. He conocido la ira y no es un sentimiento que me guste cultivar, solo para el teatro", indica.

Dotada de una gran versatilidad, en el cine Forqué ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Carlos Saura, Luis García Berlanga, Fernando Colomo o Mario Camus y, a estas alturas de la vida, no tiene "sueños por cumplir": "He sido siempre muy práctica. Siempre me ha gustado mucho la realidad, lo que tengo ahora, en el momento, y vivir el presente", señala.

Ante la posibilidad de trabajar en el extranjero, Forqué dice que a excepción de Carmen Maura, que sí que es una "actriz internacional", en su generación no era fácil salir fuera y ahora las oportunidades las tienen los y las jóvenes.

Sin embargo, sí que tuvo contacto con Hollywood, pues en 2019 la actriz participó en la película "Remember me", de Martín Rosete, en la que tuvo de compañeros a Bruce Dern y Brian Cox.

"Bruce hacía lo que le daba la gana, soltaba de repente lo que quería y te partías de risa", cuenta y admite que ella es también "un poco así", a excepción nuevamente del teatro, que considera "una partitura".

En televisión, los más veteranos la recordarán por sus papeles en series como "Ramón y Cajal", "Platos rotos" o "Pepa y Pepe" y los más jóvenes por su participación en "La que se avecina" o su paso por el programa Masterchef.

"Masterchef ha sido una experiencia muy intensa. Lo pasé bien, mal, de todos los colores, pero he aprendido mucho", sentencia.

Por José Carlos Rodríguez