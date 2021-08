Vilas espera que Sánchez "interseccione" en algún momento con el bien común

Madrid, 31 ago (EFE).- Una novela de amor frente a la "invasión política de la intimidad" fue la respuesta en la pandemia del autor Manuel Vilas, que espera, según señala en una entrevista con Efe, en que la "perseverancia" de Pedro Sánchez en seguir siendo presidente del Gobierno "interseccione en algún momento con el bien común".

Manuel Vilas (Barbastro, 1962) está de acuerdo con lo que piensa a este respecto Salvador, el protagonista de su novela "Los besos" (Planeta), que llega mañana a las librerías como una reivindicación del amor maduro y del espacio de intimidad que crea una pareja "frente al lenguaje político" al inicio del confinamiento por la pandemia.

Vilas intentó buscar "una salida privada" al horror que se vivía al inicio de la pandemia y al escribir su novela quiso transmitir el mensaje de cómo en medio de una catástrofe (que era la del coronavirus, pero podría haber sido una guerra, un totalitarismo como lo que está ocurriendo en Afganistán, o una crisis económica devastadora), la salida que tiene el ser humano, la puerta a la esperanza, es el amor.

Y frente al "horroroso" virus que nos quitaba la esperanza, Vilas escribió una frase: "Los enamorados no ven el telediario" porque, señala, "los que están viviendo una pasión amorosa están resguardados de las inclemencias de la historia". Ese fue el pistoletazo de salida de la novela, recuerda.

"Vivimos en una invasión política de la intimidad. En el confinamiento vimos cómo la política y los medios de comunicación lo invadían todo y no te quedaba un resquicio. Y los protagonistas intentan construir un espacio de intimidad frente al lenguaje político", señala el también autor de las novelas "Ordesa" y "Alegría".

Y critica a los políticos de todos los países, "mediocres a más no poder, mintiendo uno detrás de otro con mensajes cursis". Por eso, su idea fue "construir un espacio, un país donde no entrara toda esta mediocridad".

La novela comienza en marzo de 2020 cuando Salvador, un profesor de 58 años, abandona Madrid después de que le confirmen que sus fallos de memoria y silencios en clase eran las señales de una incipiente enfermedad neurológica. Se instala en una cabaña en la sierra y se prepara para el confinamiento pero, al acudir a la única tienda del pueblo, conoce a Monserrat, una mujer que le cautiva y con la que vivirá una apasionada y romántica historia de amor.

Vilas ha escrito una novela de reivindicación del amor maduro frente a la idea de que "el amor apasionado, huracanado y salvaje es de la juventud". Eso, dice, es privar a las personas mayores de una de las cosas maravillosas de la vida.

Pero en su novela habla también de política "desde la lateralidad", de una forma "emotiva y a veces irónica" porque Salvador, señala, se da cuenta "de que los políticos que salen en la televisión son la nada, no dicen nada, es todo falso".

El presidente del Gobierno, los ministros, del lider de la oposición están construyendo sus carreras políticas, dice Manuel Vilas. "Y en el caso de Pedro Sánchez lo fundamental es su mantenimiento en la presidencia del Gobierno, ese es el objetivo fundamental de su labor política, y esperemos que esa perseverancia de seguir siendo presidente del Gobierno interseccione en algún momento con el bien común".

Coincide con su protagonista en que "con lo que viene de la política" no hay forma de construir una vida que ilusione a un ciudadano. "Y como nada de lo social y político te va a resultar pleno, más vale que indagues en tu intimidad y te construyas una vida interesante", sostiene.

Vilas quería "dos seres humanos ilusionados, brillando, entusiastas, apasionados, porque todo eso no te lo da la política ni el momento histórico que estamos viviendo. Y la única solución es el erotismo y el amor".

Su protagonista es un idealista, dice el autor, que cree que en los tiempos actuales el amor romántico ha salido "malherido" y se ve como algo "viejuno".

"A lo mejor me he hecho muy viejo pero si en la vida no aparece una pasión amorosa, pierdes algo importante", opina Manuel Vilas.

Por Carmen Naranjo