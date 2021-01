Villacís, sobre el mural: "No se gana nada borrando lo que no te gusta"

Madrid, 27 ene (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho que en política "no se gana nada borrando lo que no te gusta", como "no se deben quemar los libros que no te convencen", al justificar por qué votó el martes para mantener el mural de Ciudad Lineal, donde Ciudadanos respaldó a Vox en la idea de retirarlo.

Al término del acto de presentación de la plataforma Madrid Open City (MOC), esta mañana en la sede del Ayuntamiento, Villacís ha dicho a la prensa que su voto positivo al mantenimiento del mural no supone "ningún desacuerdo con (el alcalde, José Luis Martínez-) Almeida".

"Somos dos partidos distintos, gobernamos juntos y bien el Ayuntamiento; nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, tenemos un pacto de gobierno, pero a nadie se le escapa que nosotros somos un partido liberal y ellos un partido conservador, nosotros somos de centro y ellos de derechas", ha dicho Villacís.

El pleno de Cibeles aprobó el martes, gracias a los votos de Ciudadanos, una iniciativa de Más Madrid para mantener el mural feminista del polideportivo de la Concepción, en Ciudad Lineal, pese a que el jueves pasado, en el pleno del distrito, el partido naranja respaldó la retirada de la imagen.

Villacís ha dicho este miércoles que "sería positivo incluir a otras mujeres (en el mural) y sería positivo que la izquierda deje de patrimonializar el feminismo y deje de señalar a mujeres por el hecho de que no sean de izquierdas".

"La apropiación que se trata de hacer desde la izquierda del feminismo es una apreciación errónea y va en contra del propio feminismo, que para mí representa otra cosa, representa un movimiento que debe ser absolutamente transversal y en el que yo también me siento incluida", ha dicho la vicealcaldesa.

El mural de ciudad Lineal se enmarca en el proyecto Compartiendo Muros desarrollado durante la legislatura de Manuela Carmena, antecesora de Almeida en la alcaldía.

El domingo pasado, varios centenares de personas se concentraron frente al mural para expresar su repulsa a la decisión de repintar el mural. EFE

