Villarejo: las maldades que me han encargado para salvarle el culo al Barbas

Madrid, 28 sep (EFE).- El excomisario José Villarejo se jactó en una conversación recogida por la Policía de la de "cosas" que había hecho por "el Barbas", en alusión al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de quien llegó a decir que "podía estar preso", y añadió: "Las maldades que me han encargado a mí, para salvarle el culo al Barbas".

Así consta en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos del pasado 4 de mayo, que está incluido en el sumario del caso Kitchen, al que ha tenido acceso Efe, y donde se investiga un supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos presuntamente comprometedores para dirigentes del partido.

"Las maldades que me han encargado a mí, para salvarle el culo al Barbas (...) no te puedes imaginar las cosas que yo he hecho por el Barbas, ¡no te puedes ni imaginar! ¡Que podía estar preso! El Presidente del Gobierno eh, por muchas cosas... y se han perdido papeles y se han perdido cajas y se han perdido muchas cosas (...) y operaciones de tal, decir, oye en tal sitio hay papeles de Bárcenas, hay que ir a romperlos".

En este extracto de la conversación recogida por Asuntos Internos Villarejo "manifiesta su malestar" por el modo en que finalizó su etapa en la Policía "pese a los delicados servicios en los que reconoce haber intervenido".

En el informe, que subraya que Villarejo "identifica a la persona a la que apodan el Asturiano con el 'Barbas', en alusión a Mariano Rajoy", los agentes reproducen parte de la conversación que el excomisario mantiene con su mujer, con la periodista Ana Rosa Quintana y con su marido, el empresario Juan Muñoz, (procesado en una de las piezas del caso Tándem).

En ella, Villarejo también se hacía eco de alguna conversación que dijo haber mantenido con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a quien, según su relato, le dijo en relación a una petición que le hizo: "María Dolores, te pasas la vida pidiéndome cosas y me das muy poco, eh".

El excomisario hacía referencia al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (imputado en la causa), quien, según dijo, estaba "cabreado como una mona": "Y todos le han mandado, que lo ha encargado el Barbas. ¡Que lo ha encargado así! ¡Que algunas me las encargaba a mí! (...) Y el otro se va a jiñar y va a tirar para arriba".

En otra ocasión, Villarejo dijo haber reprochado a Martínez que habían cometido "un error minusvalorando a la Policía", que se iban a encontrar un "marrón de la hostia" y que el Zampa -supuesto apodo del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido- no se iba a enterar "de nada" y le iban a "empezar a caer hostias".

"Como empiecen los marrones, todo el mundo va a decir, ¡el Secretario de Estado! El Secretario de Estado va a tirar para arriba, va a tirar para el Asturiano, que le llamamos nosotros al Barbas y va a tirar para arriba... y a ver qué hace Rajoy... las maldades que me han encargado a mí, para salvarle el culo al Barbas", afirmó.

Por otra parte, en un audio intervenido al excomisario consta la grabación de un encuentro con el empresario Adrián de la Joya, también investigado en el caso Tándem, y a la que después se incorpora el comisario José Luis Olivera, en aquel momento director del CITCO.

En esta reunión se habla de cómo se captó al investigado Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, "con la intermediación" del policía Andrés Gómez Gordo -alías Cospedín y conocido como el jefe de seguridad de Cospedal- así como de la propia ex secretaria general del PP "y de su esposo Ignacio López del Hierro".

Villarejo manifiesta haber instruido a Sergio Ríos, pieza clave en el espionaje de Kitchen, "sobre cómo actuar ante una eventual detección de la operación".

"Tronco, tú no has hecho nada ilegal, métetelo en la cabeza, tú has dado una información y tal a un agente que es uno que se llama el Gordo (...) pensando que si se obtenía algo terminaría en un Juzgado... No, no es que eso yo... Digo: Eso es lo que tú tienes que repetir en todos los sitios", relató el excomisario.

Reconoció disponer de diferentes grabaciones con los principales implicados en la operación, entre ellos Martínez, que, según sus propias manifestaciones, también tendría conocimiento el Asturiano.

Según se desprende de la conversación -indica la Fiscalía en el informe sobre estos audios-, Villarejo, De la Joya y Olivera planearían usar parte de la información que tenía el excomisario para "joder a la pequeñita", en alusión a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y "pactar la tranquilidad (...) con el ministro y el secretario de Estado".

O también, simplemente, "para canalizarla hacia la Secretaría de Estado de Seguridad (al frente de la cual ya no se encontraba Paco -Francisco Martínez-), sin que se descarte por parte de Villarejo la utilización de la información de la operación Kitchen como una medida de presión o "chantaje" en el caso de que le "toquen los cojones", "desde el New York Times a donde sea", dijo.

"Pues mira: Toda la operación para que el señor tal, todos los papeles y todas las pruebas que tenía Barcenas finiquitado. Se empleó a la policía para destruir pruebas, en vez de para aportarlas al juez (...) cuando la función de la Policía es aportar pruebas al juez y no destruirlas", añadiendo Villarejo que ya habría denunciado dichas actividades: "Yo lo tengo denunciado", aseguró en esa grabación.