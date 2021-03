La Xunta recrimina a Sanidad el "forzar consenso" sobre la Semana Santa

Santiago de Compostela, 5 mar (EFE).- El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha recriminado al Ministerio de Sanidad el "forzar un consenso" sobre el documento de medidas a adoptar en Semana Santa, frente a la pandemia del coronavirus, por lo que presentará una queja formal, tal y como anunció ayer.

En una rueda de prensa tras la reunión del subcomité clínico que asesora a la Xunta, ha explicado que "no es tanto por los puntos del documento", que está de acuerdo en debatir, sino "por el procedimiento", previo y posterior, dada la manera cómo se presentó "en el último minuto" y a los medios de comunicación y por "forzar una votación" ayer en el seno de la Comisión de Salud Pública.

Comesaña ha asegurado que le ha parecido "fuera de lugar" la nota de prensa emitida tras este encuentro "diciendo que hubo consenso, cuando no es cierto" ya que el documento no debía votarse ayer, sino que tiene que decidirse en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles.

"Los aspectos podemos discutirlos, pero esa no era la cuestión de ayer. La cuestión de ayer era otra, era decir que votáramos a favor de algo que ni votamos a favor ni conocíamos previamente y no se dieron las circunstancias para realmente buscar un consenso", ha considerado.

La Xunta hará su queja formal hoy mismo, ha asegurado el conselleiro, quien ha insistido en que la postura del Gobierno gallego es que es "pronto" para acordar las medidas a adoptar en Semana Santa, porque aún se está "lejos para establecer exactamente cuáles".

"No es un tema de cierre perimetral sí o no, sino de la manera en que ese supuesto consenso se quería forzar", ha insistido Comesaña, quien no ha querido pronunciarse sobre las medidas concretas contenidas en el documento, aunque sí ha dicho que la Xunta ha votado no a algunas y se ha abstenido en otras.

La Comisión de Salud Pública consensuó ayer que de cara a la Semana Santa las comunidades autónomas se cierren perimetralmente y fijen el toque de queda de 22.00 a 6:00 horas, además de que limiten las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro personas.