Gran Canaria Me Gusta se consolida como cita entre productores y compradores con el doble de profesionales que en 2017

La Feria Gran Canaria Me Gusta del Cabildo recibió en esta edición más del doble de visitantes profesionales que el año pasado, al pasar de 236 a 539 representantes de hoteles, restaurantes y grandes superficies, lo que implica que el evento se consolida como un punto de encuentro entre productores locales y potenciales compradores.



De hecho, el pasado viernes más de 200 profesionales de los departamentos de alimentación y bebidas de establecimientos hoteleros, catering, restaurantes, distribuidoras, supermercados y grandes superficies participaron en una jornada paralela en la que conocieron de primera mano los productos que manufacturan una quincena de pequeñas y medianas empresas en Gran Canaria para que los puedan incluir en sus decisiones de compra, subrayó el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink.



El público general, por su parte, tampoco quiso perderse la oportunidad de disfrutar de los sabores de la isla y renovar su confianza en Gran Canaria Me Gusta, que recibió a más de 9.000 personas a lo largo del fin de semana cargado de actividades organizadas con la colaboración de diversos departamentos insulares, desde Industria, Cultura y Turismo, a Soberanía Alimentaria y Medio Ambiente.



El consejero insular aseguró estar “muy satisfecho” con el balance del evento que tuvo lugar del viernes al domingo en Infecar, que reunió a más de 100 expositores de productos de la tierra, el mar y la artesanía, y que permitió mostrar los deportes autóctonos con la inclusión por primera vez de un terrero de lucha y lo mejor de cada municipio, que comienzan a caracterizarse por sus productos estrella.



Gran Canaria Me Gusta se afianza como un evento de referencia en la isla para el sector primario y para el gastronómico en el que el producto kilómetro 0 ha jugado un papel fundamental.



García Brink resaltó también que la iniciativa se ha convertido en un escaparate de los productos locales fuera de la isla gracias a la promoción exterior que se ha conseguido con la visita de los reconocidos chefs María Marte, Begoña Rodrigo y Braulio Simancas, que recorrieron Gran Canaria y probaron las exquisiteces que ofrece la tierra y el mar.



“La Feria se está convirtiendo en un instrumento clave a la hora de implementar el proyecto de ecoisla en el que lleva empeñado el equipo de gobierno del Cabildo desde el inicio del mandato”, apuntó el consejero.



Y es que la edición de 2018 contó con más espacio que nunca, unos 9.000 metros, y un gran despliegue de productores y puestos de los municipios que no quisieron faltar a la cita para mostrar lo mejor de su gastronomía, como quesos, aceites, vinos, sidras, dulces, cervezas artesanales, frutas y verduras, y también artículos ecológicos, veganos o sin gluten.



Cocina en vivo, talleres, catas y degustaciones fueron los principales atractivos que tuvo Infecar este fin de semana, aunque el público tuvo también la oportunidad de escuchar música en vivo con parrandas y conciertos, disfrutar de los deportes autóctonos a través de luchadas, salto del pastor o la lucha del garrote, o recordar los juegos tradicionales de antaño.