Alumnos de cuatro centros de Gran Canaria cultivarán a la antigua usanza

La nueva edición del programa La cultura del cereal llevará a cuatro centros de Gran Canaria y a alumnos de Primaria y Secundaria el conocimiento y las técnicas tradicionales de siembra, cultivo y molido de los cereales en la isla, en una iniciativa práctica en el municipio de La Aldea junto a los profesionales de la labranza.



Los alumnos del IES de Agaete, el CEIP de Veneguera, el CEIP de Arguineguin Artemi Semidán, el IES de La Aldea y estudiantes de ciclos de agricultura serán parte del proyecto, en el que podrán participar de la siembra, el molido, la arrancada, el cuidado del cultivo y demás fases del proceso del tratamiento del gofio y el millo según las técnicas tradicionales de Gran Canaria.



Los encargados de transmitir esta formación serán los maestros de los museos etnográficos del municipio, personas de edad avanzada que dedican y dedicaron su vida al cultivo del campo en el sector rural de Gran Canaria.



Además, este proyecto incluye una formación trasversal, que incorpora el aprendizaje y el trabajo sobre antiguas canciones de siembra y ruegos cantados a la lluvia, que los alumnos trabajan en la asignatura de música y que luego cantarán junto a los profesionales de la agricultura in situ.



Esta iniciativa parte del Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario La Aldea para que los estudiantes conozcan la importancia del sector primario, el valor de los alimentos y el trabajo que debían hacer los antepasados para conseguirlo.



El presidente del proyecto, José Pedro Suárez, ha explicado las actividades que harán los estudiantes y ha puesto en valor la importancia de esta acción que "supone un traspaso de saberes y conocimientos entre generaciones, ya que nuestros mayores fueron nuestros maestros dentro y fuera del aula" y estos conocimientos del mundo rural "se añaden así al currículo de las escuelas para que los alumnos conozcan su entorno".



Además, ha destacado la importancia de que "participen las personas mayores del municipio, que viven con ilusión el proyecto y aportan lo que saben con alegría a las nuevas generaciones, y así se sienten útiles y valiosos".



En este sentido, ha explicado, "según la localización del centro los alumnos realizan un trabajo de investigación en las aulas sobre el cereal que van a trabajar" y que a través de los profesionales de la tierra "pueden ampliar sus conocimientos, profundizar, resolver dudas y hacer la tarea en el lugar".



Los estudiantes "preparan la tierra y siembran el cereal" y en una segunda visita "arrancan malas hierbas, llevan el trigo a la era, lo trituran y preparan" mientras reciben "nociones de cómo eran las costumbres y las tradiciones con sus pasos a seguir".



Suárez ha indicado que "con este proyecto me quedo contento con lo que aprenden los niños pero también por lo que viven los mayores", que con esta iniciativa "vuelven a la infancia y se llenan de vida".



La actividad dará comienzo a mediados de noviembre, para que el grano esté listo en el mes de marzo, "aprovechando el Día de Canarias, en el que la arrancada se vive con más de 400 participantes entre grandes y pequeños como una gran fiesta".



El consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, ha celebrado la puesta en marcha de una nueva edición de este proyecto, que según ha recordado "se suma a las que vinculan a más de 5.000 niños de la isla e impulsa el Cabildo" que tiene como objetivo "poner en valor el sector, sus peculiaridades y que los niños aprendan a valorar el producto local y conozcan tradiciones".



La misma idea ha reforzado el concejal de Agricultura de La Aldea,Ricardo León, que ha hecho hincapié en "la importancia de trasmitirle al joven el proceso que tenían y como era antes la vida en la isla" y de esta forma "aprovechar el saber de la gente mayor como transmisores y embajadores de conocimiento", especialmente en el sector primario que "no hace tanto tiempo que se usaban las labores de esta manera y aún se siguen haciendo" para preservar "la memoria y la tradición rural en Gran Canaria".