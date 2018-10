El Cabildo de Gran Canaria promueve la titularidad compartida con las mujeres en el campo

El Cabildo de Gran Canaria y la Asociación insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (Aider) han puesto en marcha una campaña de información y asesoramiento sobre el acceso de las mujeres a la titularidad compartida en las explotaciones agrarias.



Esta iniciativa se basa en acercar la ley y busca orientar a las profesionales del mundo rural en la importancia de la cotización a la Seguridad Social y las ventajas de la legislación.



Con este fin, Aider ha realizado vídeos y guías informativas sencillas que explican los pasos necesarios para la tramitación de dicho acceso, que supone el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres en la actividad agraria.





De esta forma, se busca mejorar la participación femenina en las organizaciones agrarias, favoreciendo la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el entorno rural.



La titularidad compartida persigue apoyar la agricultura familiar y reconocer los derechos laborales de ambos titulares y mejorar de esta forma la calidad de vida de los profesionales del ámbito rural y promover la igualdad real de género, así como fortalecer el sector, el tejido empresarial y fomentar la participación femenina en las explotaciones agrarias de la isla.



Para acceder a la titularidad compartida es necesario estar dado de alta en la Seguridad Social, desde el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, o el sistema especial de trabajadores agrarios; ejercer la actividad agraria de modo directo y personal, y residir en la isla de Gran Canaria.



Entre las ventajas de adhesión a este sistema se encuentra la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, los beneficios del programa de ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, el acceso a la formación y la reducción de los requisitos para ser explotación agraria.



Además, el rendimiento de la explotación de reparte al 50% entre los titulares y de las ayudas agrarias, y se abre la posibilidad de añadir a una persona trabajadora fija más, o con 273 jornales al año en caso de eventuales.



Para acceder a la titularidad compartida hay que obtener el certificado digital de ambos titulares, solicitar el NIF provisional en la Agencia Tributaria, darse de alta en la Seguridad Social, inscribirse en el registro de la titularidad compartida en la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, solicitar el NIF definitivo, pedir bonificaciones de la Seguridad Social y la firma digital de esta en la Agencia Tributaria.



Tal y como ha explicado la presidenta de Aider, Fina Suárez, "existe una desigualdad en el mundo rural en el que muchas mujeres trabajan diariamente en explotaciones agrícolas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y como extensión de sus labores domésticas", lo que genera que "estas mujeres no tengan acceso a una pensión contributiva en el futuro a pesar de llevar trabajando toda su vida en el campo".



Esta realidad, ha recalcado, "ocurre también en la ciudad pero es más acusada en el campo" por lo que se hace necesaria "la regulación de una igualdad real de género en dicho ámbito".



Con la guía rápida se pretende que "la gente conozca de esta posibilidad de titularidad compartida y sus ventajas" para que "las mujeres dejen de trabajar a la sombra", lo que supone "un reto para Aider y también para el Cabildo".



Por su parte, la representante de Aider, Juani Vega, ha recalcado que "no en todas las comunidades autónomas está implantada, en Canarias está hace dos años y de una forma muy poco reconocida", ya que "no ha tenido promoción y hay un gran desconocimiento de la legislación".



Con esta campaña, los miembros de Aider "ponemos a disposición de las mujeres este conocimiento de una forma sencilla" ya que la ley además de "ser desconocida es muy compleja".



Esta iniciativa se ha llevado a cabo con la colaboración de la consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, que tal y como ha expresado su representante María Nebot tiene como objetivo "difundir y reconocer el trabajo de miles de mujeres que han estado en un segundo plano durante años".



Esta acción parte de una moción aprobada en pleno a iniciativa del grupo de Gobierno el pasado mes de octubre.



"Se trata de una herramienta clave para acceder a un procedimiento farragoso y difícil para las mujeres, en concreto del mundo rural", para así "ejercer derechos económicos y sociales", ha recalcado la consejera.



Por su parte, el consejero de Agricultura y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, ha destacado la "necesidad de que se visualice el papel de la mujeres en el mundo rural" sea cual sea su ámbito de trabajo, "sumándonos al esfuerzo por una igualdad de género en la isla en todos los aspectos".



Esta ley "es de interés estratégico para Gran Canaria y por eso desde el Cabildo nos comprometimos a hacer más fácil comprenderla y acceder", ya que aborda desafíos como "los prejuicios de la agricultura familiar, la masculinización del campo y la falta de conocimiento económico y profesional de las mujeres en el mundo rural", para así "mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".



En la misma línea, ha recordado el "merecido homenaje a mujeres que han sido clave en el mundo rural como maestras" que se llevará a cabo con motivo del Día de las Mujeres Rurales el próximo miércoles 17.00 a las 19.00.



El acto conmemorativo a las maestras rurales contará con la participación de representantes del colectivo educativo en medianías y cumbres, que son protagonistas de un documental que se estrenará esa misma tarde en el Patio del Cabildo de Gran Canaria.