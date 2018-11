El Gobierno canario reactiva el logo RUP para promocionar alimentos locales de calidad

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias va a poner en marcha una campaña promocional del logotipo de las regiones ultraperiféricas (RUP), que distingue los alimentos de calidad producidos localmente, ante el desconocimiento que los consumidores tienen de su existencia, pese a que lleva más de 15 años funcionando, y el escaso número de productores que lo utilizan.



El logotipo, autorizado a principios de siglo por la Unión Europea para que las regiones ultraperiféricas distinguieran sus producciones locales, es utilizado por unos 200 productores en las Islas, pero no lo conoce la población y por lo tanto no hay demanda, según señalaron en rueda de prensa el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Díaz-Flores.



"Es fundamental que la población conozca este logotipo, no hay conocimiento suficiente ni de su existencia ni de lo que significa", dijo Narvay Quintero, y señaló que los consumidores deben saber que los productos distinguidos con este sello son de calidad y que al comprarlos están contribuyendo al desarrollo socioeconómico y medioambiental de su tierra.



El sello, que solamente pueden llevar los productos propios de las i¡Islas o los alimentos elaborados con un mínimo del 90% de sus ingredientes de origen local, reconoce características como las condiciones y modo de cultivo, así como su elaboración, fabricación y presentación, con el fin de que sea un distintivo de calidad rápidamente identificable por el consumidor en los lineales de los supermercados.



La campaña se desarrollará en cuatro meses, de noviembre a diciembre de 2018 y de febrero a marzo de 2019, con un coste de 234.000 euros.



La difusión del logotipo se realizará en medios de comunicación y redes sociales, con idea de que sea conocido y demandado por los consumidores y que despierte el interés de más empresas para incorporarlo en sus productos.



Además, los trámites burocráticos para que los productores lo puedan utilizar se han simplificado, destacaron los representantes de la Consejería.



Narvay Quintero destacó que la promoción de este logotipo era uno de los compromisos de su departamento con el sector primario, para vincular la producción local con la calidad y la excelencia y promover el autoabastecimiento.



La campaña pretende identificar ante el público las producciones de las Islas bajo el lema Algo muy nuestro, así como informar sobre la realidad de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.



La campaña incluye un anuncio convencional que identifica los productos como cercanos y los asocia al logotipo RUP y otro en dibujos que explica cómo buscar el sello en los lineales de los supermercados, más orientado a los jóvenes y a las redes sociales.



Díaz-Flores subrayó que los productos que llevan este sello deben cumplir estrictos requisitos de calidad, si bien los trámites burocráticos para obtenerlo se han simplificado.