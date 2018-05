La oposición reprocha al consejero Quintero el retraso acumulado para convocar las ayudas de desarrollo local

El Gobierno de Canarias prevé publicar el próximo mes la convocatoria de la línea de ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) que benefician a los grupos de acción local.



El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha admitido en comisión parlamentaria la demora y ha explicado que, aunque le hubiese gustado sacarla antes, ha dado prioridad a que la Unión Europea (UE) permitiera el mantenimiento de un grupo por isla, trabajo que le llevó más de un año.



Quintero, que ha comparecido para hablar de las agrupaciones de desarrollo rural a instancias del PSOE, ha lamentado la reducción de los fondos para esta acción por parte de la UE, lo que provocará que los grupos de acción local tengan dificultades económicas. Ha comentado que la convocatoria de subvenciones se encuentra actualmente en el portal de participación, en información pública. Ante esta situación, ha avanzado que el Gobierno intentará aumentar las partidas destinadas a las ayudas del Programa de Desarrollo Rural.

La diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez ha criticado que Canarias sea la única comunidad que no haya sacado esa convocatoria que beneficia a los grupos de desarrollo local que dinamizan la sociedad y los municipios.



Rodríguez ha exigido al Ejecutivo que sea escrupuloso en el cumplimiento de los plazos para dar estabilidad estabilidad a los grupos y que haga un esfuerzo para incrementar la partida y llegar a los 18 millones de la última convocatoria.



La diputada del PP Cristina Tavío ha destacado que la convocatoria de ayudas es un instrumento para dar dignidad e ingresos al campo canario, por lo que ha pedido que salga lo antes posible.



También ha reclamado al Ejecutivo que aumente la cofinanciación ya que la UE ha disminuido las ayudas, pues se trata de la mejor manera de ahorrar en políticas sociales.



El diputado de Podemos Francisco Déniz ha puesto de relieve la "tremenda incertidumbre" de los grupos, que no pueden cumplir sus objetivos como emprendedores del mundo rural y están a expensas de los vaivenes institucionales. Por ello, ha demandado al Gobierno más agilidad y claridad en lo que va a hacer.



Asimismo, el diputado de Nueva Canarias Pedro Rodríguez ha reclamado agilidad en la convocatoria, puesto que los grupos apenas pueden subsistir y ha resaltado la importancia de aumentar los fondos para llegar a 18 millones de euros con los que contaron en el anterior periodo.



La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha denunciado, igual que el resto de los diputados, que la convocatoria de ayuda no haya sido publicada, un retraso que afecta directamente a los promotores del medio rural.