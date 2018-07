La primera Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria abre su plazo de inscripción para arrancar en septiembre

El Cabildo y Aider han abierto el plazo para inscribirse en la primera Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria, que arrancará en septiembre con un curso gratuito de más de casi 640 horas para actuar en dos de las debilidades del sector primario: la escasez de mano de obra especializada y la falta de relevo generacional.



Este jueves ha tenido lugar la firma que permite el arranque de esta acción que se enmarca en Cultívate, programa insular impulsado desde Soberanía Alimentaria y Desarrollo Económico para llevar la innovación al campo y al mar y que tiene una inversión para esta primera fase de 22.000 euros aportados por el Cabildo de Gran Canaria –Soberanía Alimentaria (12.000) y la Sociedad de Promoción de Económica (5.000)-, y por Cajamar (5.000), para becar el transporte, lo que se suma a la gratuidad de la formación.



El presidente insular, Antonio Morales, los consejeros Miguel Hidalgo y Raúl García Brink, y la presidenta de Aider, Serafina Suárez, firmaron un acuerdo de voluntades con los representantes de las entidades que participan en la iniciativa, esto es, de la Fundación Cajamar Canarias, la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria y la Sociedad Cooperativa Cochican, Sergio Durán, Andrés Pérez y Heriberto Etala, que valoraron la unión de esfuerzos para que el ámbito de lo rural prospere.



No en vano, Gran Canaria es la isla más ganadera de Canarias según los datos oficiales, con 12.000 cabezas de bobino y 21.000 de ovino, y con más de 50.000 de caprino, y en torno a 400 explotaciones con un importante número de cabezas, aunque con una deficiencia manifestada al inicio del mandato, apuntó Hidalgo, y era la deficiencia de mano de obra cualificada.



Esa fue parte de la exposición de Andrés Pérez, quien apunto que echar horas los 365 días del año y aprender a base de errores es “muy duro” y cosa del pasado, ahora es necesario planificar, estructurar, plantear objetivos y cumplirlos. La formación que obtendrá el alumnado, aseguró, “acabará con la mitad de los problemas” de las explotaciones, que necesariamente “tienen que ser rentables”.



Y no es la única acción que impulsa el Cabildo, en su empeño por lograr una mayor soberanía alimentaria, ha puesto en marcha un ambicioso programa de promoción del producto local, de revalorización y de acciones para incrementar la demanda, y por ende la producción, bajo el paraguas de la marca Gran Canaria Me Gusta, recordó Morales.



La nueva Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria se suma a la existente en el País Vasco, Andalucía, Murcia, Asturias y Extremadura, y surge de la necesidad de recuperar la actividad económica tradicional y para aglutinar la formación agraria no reglada, así como combinar los conocimientos tradicionales con nuevos conocimientos técnicos.



Los alumnos finalizarán su periodo formativo en mayo capacitados para ejercer las tareas de la profesión y también con los conocimientos necesarios para solicitar ayudas e incentivos a la incorporación de jóvenes agricultores al sector rural, además de obtener el certificado de profesionalidad de nivel 1 de Actividades Auxiliares en Ganadería expedido por el Ministerio de Empleo y con validez en todo el territorio nacional.



Asimismo, conseguirán certificaciones hasta ahora dispersas, como los que permiten manipular alimentos y productos fitosanitarios, tomar muestras de leche para los controles de Letra Q, elaborar productos lácteos, conocer las normas de sanidad y protección animal durante el transporte, manejar carretillas elevadoras y otras maquinarias análogas, formación empresarial e incluso ejercer de agentes turísticos, además de recibir formación en informática.



Con todo, la formación que impartirá la Escuela dará herramientas para que los profesionales constituyan un sector ganadero más competitivo y tecnificado para producir alimentos de calidad con el máximo respeto a la seguridad alimentaria, al bienestar animal y al medio ambiente rural, además de garantizar personas que tengan los conocimientos necesarios para que estas profesiones no desaparezcan y contribuir a fijar la población en los entornos rurales.



Los interesados en esta enseñanza que arranca con doce plazas tienen hasta el 31 de agosto para inscribirse en la plataforma de formación del Cabildo en www.sectorprimariograncanaria. com y serán seleccionados por su experiencia en el ámbito agrario.



El curso será en la Granja del Cabildo del 24 de septiembre de 2018 al 31 de mayo de 2019 de lunes a viernes en turnos de cuatro horas por las mañanas. Además de recibir formación teórica y práctica, los estudiantes realizarán prácticas en cinco explotaciones ganaderas que ya se han ofrecido y acreditado para acoger alumnos.



Se trata de las explotaciones de Francisco Romero, Luis Martel, Flora Gil, Herodi SCP y Vacas el Salobre, por lo que recibieron un distintivo de la Institución insular.