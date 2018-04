La crisis en el sector primario de Fuerteventura no es compartida por el Gobierno ni ante la exposición de los representantes de la isla

La desaparición de la mitad de la cabaña caprina en Fuerteventura es calificada de crisis por los ayuntamientos y el propio Cabildo, mientras que el Gobierno de Canarias la justifica por la profesionalización del sector que sólo en la isla produce el 52% del queso y la leche de todo el Archipiélago.



El Ayuntamiento de Antigua agradece la disposición de los representantes del Gobierno de Canarias a reunirse con todos los ayuntamientos y el propio Cabildo de Fuerteventura, en una mesa donde se ha informado, propuesto y discutido la actual situación del sector con el viceconsejero, Abel Morales, directores generales de área, los consejero del Cabildo, Juan Estárico Quintana, por el sector primario y Andrés Díaz Matoso como consejero de Aguas, junto a los concejales de Agricultura, Ganadería y Pesca de Betancuria, Puerto del Rosario, La Oliva, Pájara y Antigua.



Cada vez más ganaderos renuncian a su profesión en Fuerteventura, donde este sector junto a la agricultura y la pesca, deben seguir siendo una alternativa económica al turismo, siendo además quienes diseñan nuestro paisaje y protegen nuestro entorno y costumbres. Por eso, el Ayuntamiento de Antigua considera que no calificar de crisis la desaparición de 50.000 cabras en los últimos cuatro años, es negar la desaparición paulatina del pequeño y mediano ganadero en la isla.



En esta línea se ha manifestado el Ayuntamiento de Antigua, proponiendo el alcalde Juan José Cazorla Hernández, recoger por escrito las propuestas comunes de todos los ayuntamientos para que junto al Cabildo de Fuerteventura se defiendan ante el Gobierno de Canarias.



"Cabildo y Gobierno Regional deben ser más resolutivos ante los problemas, e ir un paso más allá de informar sobre subvenciones y números, que no siempre parecen corresponder con la realidad", afirma Cazorla.



En su intervención, el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Antigua, Matías Peña, adelantó alguna de estas propuestas, que describen en su definición los problemas y situación actual del sector ganadero en la isla.



Entre las más destacadas se encuentra la de garantizar las subvenciones a las ADS como garantía sanitaria del ganado en la isla, que el Gobierno de Canarias financie el seguro de retirada de cadáveres, siendo su desplazamiento y gestión asumido por el Cabildo de Fuerteventura, y que las ayudas a la manutención, el REA, no sea acaparado por intermediarios que almacenan el grano subvencionado para luego venderlo a altos precios al ganadero.



El concejal en su intervención también señaló la necesidad de mejorar y ampliar la red de riego de agua agrícola, así como establecer una subvención del 100% al transporte que nos permita ser competitivos con los precios y productos de península, e incluso con el de otras islas.