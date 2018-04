Agua de niebla o queso de vaca autóctona: así es el producto de Gran Canaria en Alimentaria de Barcelona

Desde agua de niebla -embotellada o usada para elaborar cerveza artesanal-, hasta queso de vaca autóctona o el típico gofio -una harina gruesa de maíz, trigo o cebada tostados-, los productos ofrecidos por el Cabildo de Gran Canaria en la Feria Alimentaria de Barcelona no dejan a nadie indiferente.



El visitante encontrará en el expositor del Cabildo grancanario productos premiados y reconocidos tanto nacional como internacionalmente, pero también otros más desconocidos, de edición limitada y hechos de forma totalmente artesanal.



Así, descubrirá sal de escamas y sal de flor, consideradas gourmet, que "no tienen absolutamente nada que envidiar a las de otros sitios" y que proceden de salinas con varios siglos de antigüedad, según ha explicado uno de los representantes del Cabildo presente en el salón.



Sorprende sin duda el agua de niebla: "De edición limitada, es fina, rica, muy agradable y muy suave. Procede de uno de los cielos más limpios del planeta: es un agua súper pura", relata.



Esta se puede encontrar embotellada, pero también las utiliza el productor de cervezas artesanales Jaira, que obtiene con este método productos de sabor muy suave, sabroso y complejo, pues el agua de niebla "hace resaltar las características de las materias primas y disfrutar de un leve dulzor residual", explica uno de sus comerciales.



Por otra parte, en la feria se presenta el tradicional gofio canario de la mano de Gofio La Piña -"nada más que cereales tostados previamente y molidos después", cuenta su representante-, soluble e instantáneo, que se puede disolver en leche, por ejemplo, y se puede utilizar también para espesar o para ciertos tipos de platos salados.



El catálogo de quesos también se muestra extenso y en él se puede disfrutar de género ampliamente premiado: Quesos Bolaños, los Lomo Gallego y Valsequillo. "En los concursos insulares el nivel de competencia es bestial", destaca el representante del Cabildo en su exposición, subrayando el nivel de los quesos de la isla.



Pero también hay otros más desconocidos, que ni siquiera se han presentado en concursos y que sin embargo son de exquisito sabor, y entre los que resalta el de vaca autóctona de Gran Canaria.



Los vinos son otros de los protagonistas de la exposición. Entre la gama presentada se encuentran los de Bodega La Tirajana, Agala, Frontón de Oro y los de Bodegas Tunte: tanto su Berode -premio Baco de Oro de los años 2016 y 2017- como el Oro Blanco de Tirajana -ganador del Bacchus de Oro 2018 y medalla de Oro en el Concurso Internacional de Lyon (Francia)-.



Y aún hay más: mojos y mermelada -de Mojos y Mermeladas Dismepe Canarias-, aceite, miel, café -el único producido en Europa- y helados artesanales, de la mano de Helamore, son otros de los artículos presentes en este completo estand.



Pero uno de los atractivos de los artículos expuestos por el Cabildo es que, además de destacar por su "modelo de calidad", su elaboración está hecha de forma que "permite un desarrollo global de los sectores", haciendo que haya un claro retorno para la población de la isla.



El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha indicado que el objetivo de la institución es "generar atractivos para el sector primario" de la isla, "buscar sinergias publico-privadas y crear canales de comercialización" para, así, "avanzar hacia la soberanía alimentaria".



"Esta es probablemente la primera o segunda feria de alimentación de Europa y una de las más importantes del mundo", ha destacado Morales, que ha dicho que espera "muchísimo" de este evento, en el que el cabildo participa para "animar al sector y apoyarlo".



"Nuestra propuesta es buscar y generar atractivo para el sector primario", ha explicado Morales, que ha añadido que por ello la institución ha optado por montar este estand por primera vez en Alimentaria.



Morales ha remarcado que ha sido un "paso importante" decidir participar en la feria con la marca Gran Canaria Me Gusta, ya que "es un escaparate excepcional, un lugar de encuentro".