Calzado vegano, detergente a granel para evitar envases y biomasa con palés, entre la amplia oferta de la Feria Ecológica de Gran Canaria

Calzado vegano confeccionado sin material animal alguno, detergentes sin tóxicos y de venta a granel con envases reutilizables, un combustible hecho con palés reciclados que contamina un 80% menos y es un 40% más barato que el fósil y la única carnicería ecológica de Gran Canaria son solo algunos de los productos y ofertas que pueden encontrarse reunidos en la Feria Ecológica que organiza el Cabildo este fin de semana en su Granja Experimental en Arucas.



130 empresas de moda sostenible, reciclaje, energías renovables, agricultura ecológica, cosmética natural y una amplia variedad de menús veganos, vegetarianos o para celíacos están aglutinadas en un mismo lugar con el objetivo de convertirse en un escaparate de las propuestas que existen para llevar un estilo de vida más sano y respetable con el medio ambiente. Un punto de encuentro que sirve para concienciar a la vez que genera economía.



Y esa es la filosofía que quiere transmitir el Cabildo con esta feria y a la vez responder a una doble demanda, explicó el presidente de la Institución insular, Antonio Morales. Por un lado, a la inquietud de un sector pujante porque cada vez hay más productores que apuestan por propuestas ligadas a la protección de la naturaleza, y por otro, al cada vez mayor reclamo ciudadano, lo que encaja en el proyecto de ecoisla que defiende el Gobierno insular ligado a un concepto integral de desarrollo humano y medioambiental.



La intención del Cabildo es lograr que esta iniciativa pueda entrar en el circuito europeo de ferias ecológicas, con referentes destacados como Madrid, Barcelona o Valencia, lo que permitiría ampliar el mercado y las redes de contacto. Además, el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, detalló que el próximo paso será abrir el encuentro a todas las islas para que sea un evento regional.



Agricultura ecológica, el mayor reclamo



La agricultura ecológica es una de las propuestas que despierta mayor interés entre los consumidores y por ese motivo el sector del mercado agrícola es uno de los puntos de la Feria con más concentración de asistentes. Pueden adquirirse frutas, verduras y legumbres que conservan el sabor natural y que han sido cultivadas sin pesticidas. Pero también hay catering con comidas elaboradas con estos productos, como las hamburguesas de quinoa y espinacas, de zanahoria y trigo sarraceno o de remolacha y garbanzos que tiene la finca La Zanahoria.



En la Granja también pueden adquirirse los productos de la carnicería ecológica teldense Tierra Mía, que comercializa una amplia oferta de ternera, pollo de corral o salchichas, además de uno de sus productos estrellas: las hamburguesas.



Otro de los platos fuertes es el abanico de panes, pasta y dulces de todo tipo de harinas, excepto refinadas, incluidas las que no tienen gluten para celíacos, además de crepes vegetarianos y hasta chuches sanas y veganas que no tienen azúcares refinados, porque si algo caracteriza al sector ecológico es la creatividad.



No faltaron las bebidas, con cafés y vinos ecológicos, zumos y batidos naturales, agua en tetrabrik o agua de mar isotónica de la Costa da Morte de Galicia.



Mucho más que agricultura y gastronomía



El sector ecológico y sostenible no se limita a la agricultura, sino que hay mucho más por descubrir tanto en la moda como en la cosmética y la limpieza. Hay una amplia variedad de tiendas con ropas de algodón orgánico o de bambú, calzado de fibra de piña o bikinis de nylon reciclados, además de prendas de segunda mano, que mostraron sus propuestas en la primera pasarela de moda sostenible, que vuelve a ofrecer un pase este domingo a las 13 horas.



También productos de peluquería solo con químicos naturales y envases biodegradables, o detergentes sin fosfatos que no solo no producen alergias sino que tampoco contaminan al medio ambiente, además de jabones naturales al corte.



En la feria también pueden encontrarse purificadores del aire y agua, botellas de vidrio o de silicona médica para evitar el consumo de plásticos y de envases.



Y también hay un espacio para las segundas oportunidades con el reciclaje. El papel de periódicos, revistas, de regalo y hasta de cartuchos de pan ha sido transformado en carteras, bolsos y bisutería, o para confeccionar figuras como juguetes. También en menaje totalmente sostenible, desde vasos y platos, hasta cubiertos, servilletas o envases de comida para llevar. Y las ropas usadas son ahora nuevos muñecos de tela.



Vehículos eléctricos, placas solares, un espacio maternal y de crianza con el fomento de los pañales de tela, conciertos, charlas y talleres completan el abanico de actividades que pueden disfrutarse hasta este domingo en La Granja. Además, con una propuesta de fomento del transporte público, con un bono de guagua de dos euros para ir y volver con las líneas 103, 105, 116, 206 y 210 de Global.