Gran Canaria buscará dinamizar con sabor el Salón Internacional Alimentaria de Barcelona y captar nuevos mercados

Productos de calidad "gourmet" de Gran Canaria buscarán clientes españoles y extranjeros en el Salón Internacional Alimentaria de Barcelona de este año a iniciativa del Cabildo, que pretende "dinamizar con sabor" esa cita gastronómica para captar nuevos mercados para la isla.



Vinos, quesos, cervezas artesanales y hasta recetas menos conocidas fuera de las Islas, como sus mojos y su gofio, se ofertarán en el espacio que ha reservado la Corporación en esa feria, la más importante de Europa en su clase junto a que se celebra en la ciudad alemana de Colonia, con el propósito de que Gran Canaria "vuelva cargada de éxito" de un encuentro al que la isla acude por primera vez, según ha dicho este jueves su consejera de Industria, Minerva Alonso.



Al presentar en rueda de prensa la iniciativa, que ha supuesto un gasto total cifrado en torno a 60.000 euros, Alonso ha explicado que diez empresas con potencial para exportar coparán la mayor parte de la superficie de exposición con que contará el Cabildo en Alimentaria, ya que, si bien hay más que elaboran productos de calidad en el territorio insular, "no todas están preparadas para comercializarlos a nivel nacional e internacional".



Bodega Las Tirajanas, Bodegas Tunte, Agala, Frontón de Oro, Quesos Bolaños, Lomo Gallego y Valsequillo, Gofio La Piña, Cervezas Jaira y Mojos y Mermeladas Dismepe Canarias son, por ello, las seleccionadas para la ocasión.



No obstante, otros víveres que se estima que también pueden tener un mercado fuera del archipiélago pese a que su volumen de producción es más limitado, como aceites, cafés o sales, se publicitarán igualmente en el salón dentro de un "rincón gourmet" que se ha habilitado a tal fin.





El elemento central de la zona de exposición de Gran Canaria será, en todo caso, una heladería desde la que se invitará al público a probar elaboraciones con sabores isleños, como gofio, mango o café de Agaete, con el propósito de atraer a la mayor cantidad posible de los 150.000 visitantes profesionales que se prevé que acudan a Alimentaria entre el 16 y el 19 de abril, las fechas en las que se celebrará este año, ha destacado Minerva Alonso.



La consejera ha subrayado, así mismo, que esta primera incursión en ese salón gastronómico se enmarca en el programa Gran Canaria Me Gusta, puesto en marcha en el presente mandato por el Cabildo para "poner en valor los productos propios" a fin de impulsar su promoción y comercialización con la idea de potenciar su capacidad de generar actividad económica y empleo.



Un programa cuyos primeros propósitos fueron crear una marca que identificara los alimentos locales y acercarlos tanto a las empresas de distribución, estableciendo contactos con ellas y suscribiendo convenios para que los publicitaran de forma singular, como al consumidor, organizando la feria Gran Canaria Me Gusta, pero que ha ampliado progresivamente sus objetivos hasta apostar ahora por respaldar su salida a otros mercados, ha expuesto.



Alonso ha recalcado que proyectos como el de estar en Alimentaria se habían aplazado en espera de que se fuera consolidando progresivamente esa acción política de apoyo a la gastronomía propia, porque "el Cabildo antes no tenía experiencia", ya que "no se había hecho nada" respecto a esa materia, pero que ha llegado el momento de acometerlos porque "ahora sí que está preparado".