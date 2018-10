Llegas a casa un día cualquiera, ya has almorzado y hay que preparar las clases para el día siguiente, pero todavía tienes que elaborar la programación, así que no sabes si lo que estás pensando te valdrá para ese grupo de primero pues te han dicho los niños que ellos no van a trabajar con libro, que tienen proyecto.

Te preguntas qué proyecto será ese. Fuiste a la zona compartida y buscaste en la carpeta de proyectos, pero, como no sabías por cuál empezar, te llevaste a casa en tu pendrive una copia de los proyectos que te parecieron más obvios para echarles un vistazo detenidamente cuando te quedase un ratito. Y ya que estabas, te llevaste la programación del año pasado a ver cómo enfocar ese tema.

Pero te acuerdas de que antes que nada tienes que pasar lista de los alumnos que te faltaron en clase hoy. Como no hay libro de aula, afortunadamente anotaste en tu cuaderno quiénes de los veintiocho de segundo faltaban porque aún eres incapaz de ponerle cara cuando te los nombran, mucho menos echarlos en falta. Abres entonces tu navegador y pones en el buscador el Pincel Ekade. Después de probar con dos o tres formatos diferentes de entrada te da error porque la SUA se te ha caducado, así que buscas la manera de actualizarla, en tanto que pruebas con la clave Medusa. Tampoco te deja entrar. Allá a las tantas, después de preguntar a un par de compañeros de esos que se desenvuelven bien, has conseguido actualizar tu contraseña de entrada y consigues ver tu perfil de Ekade.

Accedo como docente, una de las tres formas de acceso que tengo, porque soy además alumna y madre de alumna. Allí aparecen por fin las caritas de tus alumnos y debes ponerles la FI a aquellos que de memoria recuerdas que no han venido en las otras clases y también FJ a aquellos que están en estancia formativa de inmersión lingüística para que no les cuenten como FI, lo que son en realidad FJ, no sea que puedan perder la evaluación continua por hacerlo mal. Como eres tutora te dedicas también, ya que estás, a mirar los justificantes y a cambiar las correspondientes FI a FJ.

Te quedas mirando la cara de un alumno y te acuerdas de que la orientadora dijo que estaban viendo qué hacer con ese alumno, porque había que valorarlo pues todavía no tiene informe, que posiblemente ahí hay un NEAE, y con toda seguridad apunta a TEA, pues ni es TDAH y tampoco ECOPHE. De todos modos en la zona compartida dejaría una carpeta con unas pautas para que se las lean y sepan las características de estos casos particulares. Vale, pues se me olvidó traerlas en el pendrive cuando cogí los proyectos.

Pero entonces si a este alumno lo va a atender un profesor de PT, yo, que tengo unas horas de OMA, ¿a quién atiendo? Desde la jefatura me pidieron que definiera desde ya qué hacer con mis horas de OMA, porque en el horario tengo tres horas de tutoría, esto es, una RT, una TT y una AF, y también una RD y tres G, una de ellas en el recreo, además de los cuatro huecos correspondientes, pero la G del recreo no me la puede poner en la hora del recreo porque el programa no lo deja, así que me va a poner tres huecos solamente, pero que lo va a corregir especificando ese concepto para que se lo firme lo antes posible.

Después de unos días de dar vueltas, me vine a enterar de que el proyecto que buscaba es Brújula 2.0, que nos lo venden como la octava maravilla, pues desaparecen los libros para dar paso a las TIC en toda su amplitud. Te puedes bajar la programación y las SA de internet para llevarlas a cabo, pero necesitas aparatos para conectar a los alumnos al ciberespacio y que ellos aprendan los conocimientos y allí tú tan solo vas a ser un mero guía. No sé con qué TIC voy a poder trabajar si en mi aula de primero no hay sino un cañón y nos han puesto un equipo que tarda en arrancar infinito más uno de tan obsoleto. Así que decidí bajarme la primera SA a ver qué hay, pero lo único que vi fue que los niños tienen que hacer mil malabares para presentarse y decir quiénes son, como si no se conocieran de nada.

No creo que con esto aprendan gran cosa unos chicos que han estado juntos toda la Primaria, que hacen juntos actividades extraescolares cada tarde y van juntos a las mismas clases particulares… Pues veré la segunda SA, que el tema me parece más atractivo: el español de Canarias, mi tema. La introducción tiene treinta y cuatro páginas. Me pueden dar las uvas y esto es para ya. Bueno, a final de mes habrá una sesión de formación en el CEP, así que espero enterarme de cómo hacer con este tema. Ahora lo que toca es preparar la ficha de datos para entregar a los miembros del equipo educativo en la evaluación sin notas, sin olvidarme de poner las pendientes y casos particulares que el equipo debería saber, pero desde casa no puedo hacerlo, tengo que ir a la carpeta de los expedientes de secretaría. No debo olvidarme de llevar la hoja de firmas y una copia de la planilla para cada miembro del equipo. Una vez que tenga las firmas tengo que hacer el acta. Hay un formato en la zona compartida pero hay que añadirle la letra tipo y el encabezado para que vayan todas iguales, porque ya no se firman ni se escriben a mano en papel timbrado como antes sino que se juntan todas y al final se imprimen. Hay que hacer una copia para jefatura. En la zona compartida hay que poner también copia de la planilla de los datos.

Que me dijeron que las del Aula Enclave también querían llevar a sus chicos a la actividad, que lo habían dicho en la CCP y todos estuvieron de acuerdo. De hecho cuando lo dijeron en la RD se sumaron más compañeros, así que tengo que prever la cifra de alumnado asistente para plantear bien lo del transporte y que el subdirector pueda tramitar bien cuántas guaguas necesitamos. No me puedo olvidar de hacer la ficha de la actividad con su valoración correspondiente y también ponerla en la programación…

A todas estas. Se me había olvidado de que mañana tengo que enseñar los tiempos verbales a primera hora en la clase de tercero, pero son las once de la noche y me he olvidado de quién soy.