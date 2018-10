Madrid reabre la pesca del atún blanco y Canarias ya podrá capturar esa especie desde este jueves

El Gobierno central ha informado este miércoles, a través del Ministerio correspondiente, el de Pesca, que se ha reabierto la pesquería del atún blanco para la flota española a partir de las 00.00 del 11 de octubre, esto es, desde este mismo jueves.

La posibilidad de volver a pescar atún blanco, bonito del norte o barrilote (la especie Thunnus alalunga, en sus tres denominaciones vulgares) beneficia a la flota atunera canaria, toda de tipo artesanal, pues ahora es donde ese atún se halla en su camino de retorno hacia el trópico del hemisferio norte. La medida había sido pedida con insistencia por los armadores locales y por el propio Gobierno de Canarias.

La posibilidad de volver a pescar barrilote este año en aguas jurisdiccionales españolas en torno a Canarias y en aguas internacionales cercanas a las islas se produce tras el cierre de esa actividad pesquera durante la costera del bonito, en agosto pasado (segunda quincena de este mes), cuando se llegó a consumir la cuota nacional no territorializada que tenía España concedida para 2018 dentro de la UE y tras el ICCAT decidir las opciones de pesca de todos los países comunitarios (TAE 2018). Esa cuota era muy poco más de 15.000 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias aplaudió este miércoles la medida activada por Madrid, una acción que parece que tiene que ver con un intercambio de cuotas entre España y Portugal. Lo que no se sabe aún, pues no aparece en ningún documento oficial, es cuántas toneladas se podrán capturar con exactitud, lo que conduce a pensar que las opciones de pesca del atún blanco no serán muy elevadas. Ni el Gobierno central ni la Consejería de Agricultura han facilitado por el momento ese dato.

En una nota de prensa difundida este miércoles, el consejero Narvay Quintero aseguró que "las gestiones desarrolladas por el Gobierno de Canarias, junto a los pescadores de las islas y ante el Ejecutivo de España, han dado sus frutos y finalmente se ha acordado la reapertura de la pesquería del atún blanco ( Thunnus alalunga) a partir de las 00.00 del 11 de octubre, este jueves".

El pasado 16 agosto, el Gobierno central comunicaba el cierre definitivo de esa pesquería a partir del 23 de agosto para los buques españoles y tras el agotamiento de la cuota nacional, en unas 15.000 toneladas. Sin embargo, tras un intercambio de cuotas con Portugal, un hecho aún no confirmado de manera oficial, "España vuelve a disponer de derechos para capturas de esa especie en aguas del océano Atlántico". Esta reapertura beneficia de manera especial a la flota isleña, pues esos túnidos ahora se hallan en aguas cercanas a Canarias.

En el año 2017, las capturas de atún blanco en Canarias sumaron 2.397 toneladas, lo que representó el 16% de la cuota nacional. En 2016, estas se situaron en 4.958 (33,2%), y en 2015, en 2.708 toneladas (15,3%).

Esos porcentajes están muy lejos, en cualquier caso, de las aproximadamente 600 toneladas registradas en Canarias antes del cierre precautorio de la pesquería este año, ya que el barrilote, en su ciclo migratorio, se había dirigido hasta ese momento mayoritariamente a otras latitudes septentrionales, con potentes capturas en el Cantábrico, dentro de la llamada costera del bonito.

Canarias ahora quiere abordar con el Estado que la cuota nacional se territorialice, como ocurre con el atún rojo ( Thunnus thynnus), ya en las próximas campañas, con el fin de articular un instrumento que evite desequilibrios como los sufridos en 2018, con el consumo de los derechos de pesca abiertos a todo el país. Canarias busca tener cuota propia para su caladero.