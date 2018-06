Marruecos y la UE retoman las negociaciones para renovar el acuerdo de pesca

La Comisión Europea (CE) y el Gobierno de Marruecos retomaron este jueves en Rabat las negociaciones para renovar el acuerdo pesquero que expira el próximo 14 de julio, según informó este viernes el Ministerio marroquí de Exteriores en un comunicado.



"El encuentro se ha desarrollado en un atmósfera serena de partenariado y compromiso constructivo, y ha permitido la realización de importantes progresos para la finalización de las negociaciones", se indica en la nota.



Estos progresos permitirán, según la misma fuente, alcanzar "un acuerdo equilibrado, duradero y mutuamente ventajoso, que aporte un valor añadido cualitativo al partenariado entre Marruecos y la UE".



Las discusiones tuvieron lugar en la sede del Ministerio de Exteriores en Rabat en presencia del jefe de la diplomacia, Naser Burita, y del director general de Pesca de la CE, João Aguiar Machado, así como representantes de los departamentos marroquíes y europeos competentes.



El ministro marroquí de Pesca, Aziz Ajanuch, no estuvo presente en esa reunión, según la fotografía difundida por el ministerio de Exteriores.



Las negociaciones arrancaron el pasado mes de abril en Rabat y se limitaron entonces a cuestiones políticas, sin entrar en la parte técnica, es decir, en temas estrictamente pesqueros.



Según los observadores, la parte política se presenta como la más complicada debido a que un nuevo acuerdo deberá respetar los términos del fallo del Tribunal de Justicia Europeo del pasado febrero, que estableció que las aguas del Sáhara Occidental no eran de soberanía marroquí.



Marruecos, por su parte, considera que su soberanía sobre en esas aguas -donde se pesca más del 90 % de las capturas de la flota europea- constituye "una línea roja" que está más allá de toda discusión.



El hecho de que la reunión de este jueves se celebrase en la Cancillería da a entender que las conversaciones todavía se centran en las cuestiones políticas, ya que en las reuniones de abril no se llegó prácticamente a ningún avance.