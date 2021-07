Azkena Rock Festival celebra del 22 de septiembre al 3 de octubre una Edición Especial 2021 con 10 días de conciertos

Las actuaciones serán en el Iradier Arena y el cartel incluye a a Loquillo, El Drogas, Carolina Durante y Los Enemigos, entre otros

VITORIA, 6 (EUROPA PRESS)

La promotora Last Tour, organizadora del Azkena Rock Festival, ha programado diez días de música en directo en Vitoria-Gasteiz entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre, a modo de Edición Especial de la cita rockera, cancelada este año por la pandemia. Todos los conciertos tendrán lugar en el Iradier Arena y el cartel incluye, entre otros, a Loquillo, El Drogas, Carolina Durante, Los Enemigos, Lendakaris Muertos, M Clan, Kaotiko, Ray Collins Hot Club y Los Estanques, entre otros.

En un comunicado, desde Last Tour han indicado que tras la suspensión obligada de la cita de este año, han decidido organizar "una versión diferente, adaptada a los tiempos que corren, pero con el espíritu de siempre: representar las diferentes corrientes del rock'n'roll, desde rock, punk o rockabilly, tanto con nombres consagrados como con voces más jovenes".

Por ello, y durante 10 días, entre el 22 de septiembre y finalizando el 3 de octubre de 2021, el pabellón Iradier Arena acogerá a un total de 21 artistas entre los que destacan nombres consagrados del rock estatal como Loquillo, El Drogas, M Clan, Los Enemigos o Lendakaris Muertos, junto a jóvenes valores emergentes en alza como Los Zigarros, Carolina Durante, Los Estanques o Liher.

Las entradas para cada día saldrán a la venta este viernes a partir de las 10.00 horas en la web "azkenarockfestival.com". La programación de esta edición se abrirá el día 22 de septiembre con un cartel doble que incluye dos formaciones vascas, la banda de punk Lendakaris Muertos junto a "una de las promesas de la escena rock euskaldun, Ezpalak, que presentan su segundo disco.

Les seguirán el cuarteto madrileño Los Enemigos, que lanzaron en plena pandemia "Bestieza", y cuya gira tuvieron que aplazar con las fechas ya anunciadas, a los que precederán sobre el escenario la banda vasca Liher, sólida promesa del rock vasco liderada por la donostiarra Lide Hernando cuyo tercer disco pone la lupa sobre la violencia contra las mujeres.

Al día siguiente será el turno del exBarricada Enrique Villarreal, "El Drogas", que publicó un disco quintuple antes de la pandemia y ha retomado este año las actuaciones. Junto a él actuarán The Lizards, trío liderado por la barcelonesa Carla Santacreu, que practican un sonido punk-rock.

A continuación, actuarán el 25 de septiembre Carolina Durante y Biznaga; y, al día siguiente, 26 de septiembre, será el turno del líder de Burning Johnny Cifuentes con su debut en solitario 'Hagámoslo', al que precederá el soul funk de The Soul Jacket, abriendo la noche con su último trabajo, 'Let me stand'.

Los siguientes serán, el 29 de septiembre, Kaotiko y Puraposse y su punk y hardcore, a los que acompañanrán los catalanes de post-hardcore The Wax. El día 30 están previstas las actuaciones de la banda de jump jive del alemán Ray Collins y su swing, boogie y rhythm n' blues. Abrirá la velada el quinteto bilbaíno Micky & The Buzz.

Ya en octubre, abrirán los conciertos previstos ese mes, Loquillo y su más reciente disco, 'El último clásico', para cuya factura se ha rodeado de nombres como Santi Balmes (Love of Lesbian), Marc Ros (Sidonie) o Leiva y del nuevo proyecto de la exintegrante de Doctor Deseo Virginia Fernández, denominado SEDA, para cuyo disco debut y conciertos ha reclutado a músicos integrantes de bandas como Gatibu o Extremoduro.

Le seguirán Los Zigarros y su rock and roll clásico, y el quinteto Los Estanques, banda de "pop progresivo" que han firmado uno de los grandes discos de rock y psicodelia del año.

Cerrarán los conciertos los murcianos M-Clan, a cuyo frente solo quedan del quinteto original su cantante, Carlos Tarque, y el guitarrista Ricardo Ruiperez, quienes actuarán en versión acústica. Compartirán cartel con Razkin, el proyecto en solitario de Pedro Fernández Razkin, cantante de una de La Fuga.

El aforo de cada concierto será controlado de acuerdo a la normativa vigente, cumpliendo con todas las medidas preventivas ante la COVID-19 en un entorno de cultura segura.

Desde Last Tour han recordado que en 2022 llegará la edición 20 aniversario, ya en formato festival, y con un cartel donde ya han sido confirmadas las presencias, entre otros, de Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion, Emmylou Harris, Suzi Quatro, L7, Drive-by Truckers, Fu Manchu o Daniel Romano, que tomarán Mendizabala los días 16, 17 y 18 de junio de 2022.