E-Podemos cierra un acuerdo con PNV y PSE sobre la ley antipandemia tras una reducción "sustancial" de las sanciones

La coalición subraya que también se incrementa el control parlamentario sobre el Gobierno

VITORIA, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz der Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha anunciado este miércoles que su grupo ha alcanzado un acuerdo con el PNV y el PSE-EE en torno a la proposición de ley de pandemia registrada por estos grupos en el Parlamento Vasco, al haber logrado una reducción "sustancial" del marco sancionador contemplado en el texto.

Gorrotxategi, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco para presentar el acuerdo alcanzado con jeltzales y socialistas, ha destacado que la "impronta" de la coalición progresista en el texto está "garantizada" a raíz de este pacto.

La representante de Elkarrekin Podemos-IU, que ha definido el acuerdo como "importante y sincero", ha subrayado que su grupo ha logrado una reducción "sustancial" del marco sancionador, uno de los aspectos de la propuesta de PNV y el PSE-EE con los que más discrepaba la coalición.

Esta reducción del apartado punitivo de la ley se ha producido tanto "en el continente" como "en el contenido" del texto, según ha explicado. De esa forma, ha anunciado que no solo se reducirá el apartado de las sanciones en el articulado final, sino que, además, desaparecerá del mismo el concepto de "reincidencia".

De este modo, no habrá sanciones mayores para quienes sean descubiertos en más de una ocasión sin mascarilla, según ha explicado Miren Gorrotxategi, quien ha afirmado que "hay que apostar por la pedagogía y no por el castigo". "No podemos dejar sobre la ciudadanía toda la responsabilidad", ha añadido.

Otra de las aportaciones de Elkarrekin Podemos-IU que se incluirán en la ley se refiere a la participación de la sociedad civil en los órganos de regulación de la pandemia, ya que "no podemos repetir errores del pasado".

Gorrotxategi ha citado los ejemplos de la comunidad educativa, que podrá estar presente en los órganos en los que se decida si deben cerrarse de nuevo los colegios, o de las plataformas de defensa de la sanidad pública, que podrán asistir a los foros en los que se analicen fórmulas para reforzar Osakidetza.

El acuerdo contempla, asimismo, medidas para un mayor control parlamentario de la acción de Gobierno. La portavoz de la coalición ha manifestado que la consejera de Salud, o cualquier otro cargo que corresponda, "tendrá que comparecer cuantas veces sea necesario" ante la Cámara, y "no solo" para dar cuentas de los datos epidemiológicos.

Este aspecto, según ha indicado, es otra de las "claves" del acuerdo. Gorrotxategi ha subrayado que el Gobierno "deberá dar cuentas no solo de la situación sanitaria, sino también de la social y económica", lo que nos permitirá disponer de "una fotografía integral y adoptar medidas preventivas y más eficaces".

La representante de E-Podemos-IU ha afirmado que aunque lo deseable sería "no tener que aplicar nunca esta ley", es necesario estar "preparados" por por si nuevas variantes del virus "nosponen en situaciones difíciles". Por ello, ha afirmado que su grupo ha afrontado la negociación de esta ley de forma "muy responsable y seria".

Además, ha reconocido que más allá de hacer frente a la covid-19, es necesario afrontar "el gran reto ahora de reforzar el sistema vasco de salud". Con ese fin, ha anunciado que su grupo propone crear todo un plan de abordaje de salud mental "cuanto antes", yaque la pandemia ha dejado "muy tocada" a la ciudadanía.

Gorrotxategi se ha mostrado muy preocupada por el aumento de suicidios y de las consultas con psiquiatría y salud mental en Euskadi. "Podemos mirar hacia otro lado, pero la salud mental es la gran asignatura pendiente en Euskadi", ha advertido.

Gorrotxategi ha apostado por impulsar un plan d integral sobre esta materia, así como por "desestigmatizar y comenzar a hablar de salud mental", sobre la que ha afirmado que debe tener una "fuerte presencia" en la futura Ley de Salud Pública que prepara el Ejecutivo.