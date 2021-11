Los mayores de 60 años podrán solicitar desde el lunes cita a Osakidetza para recibir la tercera dosis contra la covid

Se administrarán a los seis meses de la última vacuna en caso de Pfizer o Moderna, y a partir de los tres meses en el caso de AstraZeneca

VITORIA, 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha anunciado que el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza comenzará el próximo lunes, 29 de noviembre, a citar a las personas mayores de 60 años para administrarles la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19.

En el pleno de control al Gobierno Vasco que está celebrando la Cámara vasca, Sagardui ha realizado este anuncio en la respuesta a la pregunta que le ha formulado la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera sobre la estrategia desarrollada por el Departamento de Salud para hacer frente a la situación sanitaria en esta nueva fase de la pandemia.

Ubera ha acusado al Gobierno Vasco de "falta de previsión y organización, dificultades y poca capacidad de gestión" y cree que "sigue repitiendo los errores del pasado". "Necesitamos que el departamento de salud tome decisiones basadas en la evidencia científica", ha reclamado antes de pedir una "reorganización" del sistema sanitario para que Osakidetza también se pueda hacer cargo de la Atención Primaria.

La titular vasca de Salud ha afirmado que para hacer frente a esta nueva ola de la pandemia, la medida de la tercera dosis de vacuna es "muy importante". En este sentido, ha anunciado que el próximo lunes se va a comenzar a dar cita para vacunar para los mayores de más de 60 años, a través de la página web de Osakidetza o llamando a los ambulatorios.

Hasta ahora, Osakidetza estaba administrando la vacuna de refuerzo a personas residenciadas, personas en situación grave de inmunosupresión y personas mayores de 70 años. A partir del lunes, las personas mayores de 60 años también podrán solicitarla.

Estas dosis de recuerdo se administrarán a los seis meses de la última vacuna, en caso de las personas que recibieron Pfizer o Moderna; y en el caso de quienes recibieron Astra-Zeneca, se podrá administrar a partir de los tres meses desde la última dosis.

Osakidetza suministrará estas vacunas en los puntos intermedios establecidos o en los centros de salud. En el momento de la cita se indicará el lugar. Actualmente en Euskadi más de un 91% de personas mayores de 12 años cuenta con la pauta completa y en torno a 124.400 han recibido la tercera dosis.

MENORES DE 12 AÑOS

Respecto a la vacunación de los menores de entre 5 y 12 años, Sagardui ha recordado que no se sabe aún la fecha ni la cantidad de vacunas que llegarán porque la compra se hace para toda la Unión Europea y se depende de la disponibilidad de los laboratorios que la fabrican.

También ha recordado que los órganos del Consejo Interterritorial todavía no han abordado la estrategia para llevar a cabo esa vacunación, "sin duda, una de las principales herramientas".

Sagardui ha defendido que siempre ha advertido que ante la evolución de la pandemia, no hay que relajarse. "Lo he dicho en todo momento. Cuando otros han dicho que estábamos castigando a la ciudadanía con nuestras medidas, yo repetía una y otra vez que no nos podíamos relajar y que había que mantener las medidas", ha reiterado.

Asimismo, ha contestado a EH Bildu que el Gobierno Vasco toma las decisiones con los profesionales sanitarios "incluidos los epidemiólogos" y le ha invitado a hacer propuestas basadas en la evidencia científica "porque las que han traído hasta ahora no han estado basadas en evidencias científicas".