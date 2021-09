Mendia destaca que el V Plan vasco de Inclusión ofrecerá una "respuesta integral a quienes necesiten un apoyo especial"

Participa en Vitoria en la Jornada sobre personas vulnerables y transformaciones del mercado de trabajo, organizada por Sendotu

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha avanzado este lunes que el quinto Plan de Inclusión, que se prevé aprobar este trimestre, abordará "desde diferentes miradas, las respuestas a las necesidades que plantean las situaciones de exclusión, y que exigen hablar de empleo y servicios sociales, pero también de la vivienda, la salud o la educación".

Mendia ha participado en la inauguración de la Jornada sobre personas vulnerables y transformaciones del mercado de trabajo, una cita organizada por Sendotu en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria.

Durante su intervención, la vicelehendakari ha afirmado que "nadie ha escapado de la amenaza" del virus de la covid-19. "Lo hemos padecido personas de todo tipo, sin distinción, condición, género, edad y capacidades de origen; pero no todos tenemos las mismas oportunidades para salir de esa situación de desprotección", ha señalado.

Tras insistir en que "no saldremos mientras no acabemos de recuperar a quienes más la han sufrido", ha subrayado que no sólo es necesario "reponer lo perdido" sino que hay que "afrontar cambios profundos de los que tiene que salir ganando toda la sociedad".

"Eso nos exige tejer una red de seguridad para impedir que nadie se quede descolgado, una red que impulse el progreso económico y fortalezca a la vez la cohesión social, y que ofrezca una respuesta integral a quienes necesitan un apoyo especial", ha defendido.

ESTE TRIMESTRE

Mendia ha explicado que esa "visión integral" es la que se va a recoger en el quinto Plan de Inclusión que se va a aprobar este trimestre y que "abordará, desde diferentes miradas, las respuestas a las necesidades que plantean las situaciones de exclusión, y que exigen hablar de empleo y servicios sociales, pero también de la vivienda, la salud o la educación".

La consejera también ha hecho referencia al "trabajo personalizado e integrado de Lanbide, a su profunda transformación con una dirección exclusiva centrada en quienes tienen más riesgos de exclusión", así como a la próxima Ley del Sistema vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, "una nueva ley más moderna para ofrecer una respuesta más ágil a quienes demandan la renta, para llegar a personas hoy excluidas por determinados requisitos, y para hacerlo con más intensidad donde hay menores y personas mayores".

La vicelehendakari ha finalizado su intervención reiterando que su visión sobre la inclusión es coincidente con la de Sendotu: "atención personalizada a las personas, con perspectiva integral, de adaptación a un mundo en transformación, y de colaboración plena de todas las instituciones con todas las entidades". "Un modelo de gobernanza colaborativa en la que apostamos por compartir antes de por competir", ha concluido.