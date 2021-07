Mendia subraya que PSE será "garantía de pluralidad y legalidad" en el debate sobre la "actualización" del autogobierno

Defiende que "no conviene entretener" a la Cámara vasca, cuando se están "sentando las bases de una reconstrucción social y económica de Euskadi"

VITORIA, 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, ha defendido que el socialismo vasco va a "seguir siendo la garantía de la pluralidad y la legalidad" para "actualizar" el autogobierno vasco, cuando se reabra ese debate, aunque cree que "no conviene entretener" a la Cámara vasca cuando se están "sentando las bases de una reconstrucción social y económica de Euskadi". "Un nuevo estatuto tiene que ser útil a la ciudadanía, como está siendo el actual, y para que sea útil, debe ser legal", ha insistido.

Mendia ha intervenido este jueves ante el grupo socialista en el Parlamento Vasco, en una reunión que ha analizado el trabajo desarrollado en este primer tramo de la XII legislatura, tanto desde el grupo parlamentario del PSE como desde el Gobierno Vasco.

En su intervención, ha asegurado que su partido tiene "un compromiso compartido con otro partido sobre lo que debe centrar todos los esfuerzos del Gobierno para que gobierne para todos sin distinciones". "Un Gobierno plural para una Euskadi plural en una España y una Europa igualmente plurales", ha indicado.

No obstante, ha advertido de que los socialistas vascos no van a "olvidar las lecciones del pasado", ni "las más recientes de la pandemia ni las más alejadas que llevaron a momentos de crispación y de crisis de convivencia, que no estamos dispuestos a que vuelvan".

Al respecto, ha señalado que la pandemia ha mostrado que "cuanto más colaboran los gobiernos en todos los niveles, mejor se ha atendido las necesidades de la gente" y que "es acertada la apuesta por alinear todas las políticas, y de hacerlo en clave progresista".

"El liderazgo socialista en el Gobierno de España está siendo determinante para el despliegue de nuestro autogobierno, pero para abrir también un nuevo tiempo de esperanza, que se suma a la que nos ofrece el mayor control de la pandemia, porque el socialista es el único partido con capacidad de ofrecer una respuesta para el conjunto de España", ha asegurado.

La secretaria general de los socialistas vascos ha afirmado que Pedro Sánchez ha dado "un paso valiente" que "tras una década de bucle y parálisis, permite alumbrar una solución política a un problema político que hay en Cataluña, dentro de Cataluña, entre los propios catalanes, los que son independentistas y los que no".

Asimismo, ha afirmado que se trata de "un problema político que tienen todas las comunidades, también Cataluña, sobre cómo encajar de forma más adecuada del proyecto común de España" y ha señalado que este "paso valiente" de Sánchez "necesita aliados" y ha expresado el apoyo del socialismo vasco que apuesta por "el diálogo necesario para la resolución de todos los problemas".

"EL BUCLE VASCO"

No obstante, ha defendido que "la salida del bucle catalán no puede llevar a entrar de nuevo en el bucle vasco". "La pasada legislatura vivimos una docena de votaciones de solidaridad con las decisiones independentistas catalanes que permitieron asear la melancolía de algunos pero que no aportaron nada a la sociedad vasca", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que en todos los debates, los socialistas vascos se quedaron "solos defendiendo diálogo, negociación, pacto, pluralidad y legalidad".

"Lo que dijimos en una y otra sesión sigue teniendo plena validez para Cataluña y para Euskadi. No necesitamos mirarnos fuera, tenemos que mirar el gran éxito que hemos conseguido cuando vascos diferentes conseguimos reencontrarnos en un Gobierno compartido por el bien común y para toda la ciudadanía sin excepción", ha defendido.

Mendia ha asegurado que la ciudadanía "está satisfecha" y "así lo vino a avalar en las urnas hace un año" y ha citado las últimas encuestas para subrayar que "la preocupación legítima por la identidad desciende de manera contundente, mientras se reclaman soluciones para el empleo, la vivienda, el turismo, la educación o la sanidad".

NUEVO ESTATUTO LEGAL

"El socialismo vasco va a seguir siendo la garantía de la pluralidad y la legalidad para actualizar nuestro autogobierno, cuando alguien se proponga reabrir ese debate. Nuestra posición es clara, antes y ahora: un nuevo estatuto tiene que ser útil a la ciudadanía, como está siendo el actual, y para que sea útil, debe ser legal. Esa es la solución para que en Euskadi quepamos todas y todos y para que nadie se quede atrás", ha defendido.

La dirigente socialista ha recordado que "existen ya propuestas articuladas que serían las que quien lo considere debería impulsar", pero cree que "no conviene entretener" a la Cámara vasca cuando se están "sentando las bases de una reconstrucción social y económica de Euskadi, cuyas únicas sombras serían una nueva oleada de esta pandemia o tentaciones de desestabilizar a la sociedad".

"Creo que este cierre de curso debe ser también la oportunidad para poner fin a ciertas inercias del pasado. El mundo está cambiando, nuestra sociedad, nuestras vidas están cambiando, y eso necesita respuestas políticas nuevas y actitudes nuevas. La sociedad nos exige hacer más política, en lugar de estar en política; nos exige ensanchar acuerdos, no quebrar los conseguidos", ha defendido.

Mendia ha agradecido al grupo parlamentario el trabajo desempeñado en este primer curso de la legislatura. Tras afirmar que "ni los escépticos habituales ni los adictos al catastrofismo pueden negar que estamos mucho mejor que hace nueve meses", ha señalado que ha sido "determinante la decisión socialista de implicarse en la gobernabilidad cuando nos enfrentábamos a la mayor crisis desde hace 80 años".

"Ha sido imprescindible blindar la estabilidad institucional en todos los niveles, desde los ayuntamientos al Gobierno de España, y por supuesto en el Gobierno Vasco. En todos estamos los socialistas, y en todos ofrecemos unas políticas alineadas en un proyecto por el progreso común", ha subrayado.

Mendia cree que se ha recuperado la "confianza perdida años atrás en la política" lo que "se refleja en los indicadores de inversión, en los de consumo, en los de empleo". "Es un valor intangible pero imprescindible si se quiere avanzar y estamos avanzando, aunque nos queda mucho, casi toda la legislatura por recorrer", ha indicado.

Además, ha señalado que no se ha "vencido al virus", pero cree que se ha conseguir "conquistar un espacio inmenso en el ámbito de la salud" y ha subrayado que "la vacunación intensiva y extensiva ha sido el empujón definitivo" y "su rastro se deja ver en el fuerte impulso económico".

En este sentido, ha destacado que ha sido una suma de esfuerzos de la ciencia, el servicio público de salud, el apoyo económico de todas las administraciones públicas, los acuerdos entre trabajadores y empresarios para proteger el empleo, pero "se ha echado en falta un mayor compromiso político por parte de algunos".

"PUERTA ABIERTA"

"Los presupuestos que están haciendo posible esta situación los sacamos adelante sin compañía. Hay quien quiere ver en esto soledad del Gobierno, pero saben, porque les consta, que tienen una puerta abierta a proponer, debatir y acordar", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que en este momento en el Parlamento Vasco hay nueve propuestas legislativas hechas desde el Gobierno y otras siete planteadas por los grupos, y ha avanzado que "hasta finales de año llegarán unas cuantas más", por lo que "hay mucho a lo que dedicar los esfuerzos de este Parlamento el próximo otoño".

Tras reconocer que el Gobierno Vasco no tiene "problemas de mayorías" para sacar adelante estas leyes, ha señalado que los socialistas quieren alcanzar "consensos, ampliarlos y extenderlos".