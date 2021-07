Los municipios vascos piden a la ciudadanía que atienda a las recomendaciones y evite las reuniones nocturnas

Urtaran insiste en que los municipios no pueden "poner un policía local detrás de cada uno los vecinos" para que cumplan las medidas

VITORIA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Eudel, Gorka Urtaran, ha pedido este jueves a la ciudadanía que "atienda a las recomendaciones y las instrucciones que desde el decreto del lehendakari se han planteado" para evitar reuniones de personas no convivientes en espacios públicos de 00.00 a 6.00 horas, porque los municipios vascos no pueden "poner un policía local detrás de cada uno los vecinos y vecinas".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, los representantes de las diputaciones forales y el presidente de Eudel han sido preguntados sobre el decreto 34/2021, de 15 de julio, del lehendakari que mantiene las medidas generales y añade la limitación de permanencia de personas no convivientes en espacios públicos de 00.00 a 6.00 horas, a partir de este viernes 16 de julio.

Urtaran ha reconocido que los municipios vascos están "muy preocupados" por cómo está evolucionando la pandemia en estas últimas semanas, ya que se ha incrementado de forma exponencial la tasa de contagios, así como la presión asistencial.

Por lo tanto, se ha mostrado de acuerdo con el planteamiento de que "hay que incrementar las medidas para evitar situaciones de riesgo". "Desde los ayuntamientos de Euskadi vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar situaciones de peligro y de contagio, pero no podemos poner un policía local detrás de cada uno los vecinos y vecinas", ha señalado.

Por ello, cree que se debe "interiorizar que todavía la pandemia no ha terminado, que todavía hay mucho riesgo y que hay que evitar concentraciones masivas, la celebración de fiestas en la calle y, por supuesto, también utilizar adecuadamente la mascarilla".

"Si queremos pasar un verano mejor y más tranquilo, tendremos que atender las recomendaciones y las instrucciones que desde el decreto del lehendakari se han planteado. Si queremos pasar un verano como el anterior, tenemos que seguir en la misma línea", ha advertido.

Urtaran ha animado a la ciudadanía vasca a "cumplir las medidas y ser muy responsables para que este verano sea lo mejor y más tranquilo posible".

Preguntado sobre si los municipios pequeños de Álava han trasladado a la Diputación Foral su "malestar y preocupación" por las medidas del nuevo decreto, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha explicado que a la institución foral le ha llegado "la intención de los alcaldes y alcaldesas de afrontar lo mejor posible esta situación".

"Yo creo que no es tanto problema de los pueblos pequeños, donde realmente las posibilidades de que ocurran estas agrupaciones de personas, no son muchas porque son muy pocos los vecinos y menos los vecinos jóvenes que habitan en esos pequeños núcleos de población", ha señalado antes se señalar que "el problema se centra más en las localidades más grandes que disponen de su propia policía municipal".

Asimismo, ha insistido en que además de una labor de vigilancia, control, y de sanción, hay una parte muy importante de responsabilidad personal" y ha señalado que el decreto es "una llamada a que todos sean conscientes" de que las agrupaciones "no deben hacerse, por sentido común, porque es una situación de riesgo que estamos viendo día a día cómo incrementa el número de positivos".

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha destacado que el ámbito de control del espacio público corresponde a las competencias de los municipios, y las diputaciones podrían tener algún espacio de uso público pero es "muy escaso".

No obstante, ha explicado que sí ayudan a algunos municipios pequeños mediante ayudas o subvenciones, pero no tienen intervención directa porque por competencia, no les corresponde.

Por último, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha insistido en que la pandemia "no ha terminado" y es necesario "tomar conciencia" de la situación porque "está en nuestras manos cambiar" la tendencia.