Ramiro González anuncia que la Diputación compartirá el déficit con los ayuntamientos alaveses

Asegura que se "garantizará la capacidad de deuda que necesiten las instituciones alavesas"

VITORIA, 5 (EUROPA PRESS)

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha enviado este lunes un mensaje de "tranquilidad" a los ayuntamientos alaveses, tras el acuerdo alcanzado el pasado miércoles en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico, y ha anunciado su intención de "compartir el déficit con los ayuntamientos alaveses". "Quedará garantizada la capacidad de endeudamiento tanto de la Diputación Foral como de los ayuntamientos", ha explicado.

González ha comparecido este lunes en la Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de las Juntas Generales de Álava donde ha informado de los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Hacienda que reconocen la capacidad propia de déficit y endeudamiento de las diputaciones vascas.

En concreto, las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa podrán alcanzar un déficit conjunto máximo del 0,9% sobre el PIB vascopara este año, y del 0,8% para 2021.

En su comparecencia, el diputado general ha expresado su intención de repartir el déficit con los ayuntamientos del territorio. No obstante, ha explicado que la fórmula del reparto está aún sin concretar, a falta de la celebración del Consejo Vasco de Finanzas que cerrará las previsiones de recaudación de este año, y también de conocer las necesidades de cada ayuntamiento.

En este sentido, el diputado general de Álava ha adelantado que el reparto se hará "bajo la premisa de que ningún ayuntamiento se quedará por debajo de la capacidad de deuda que necesite".

González ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado con el Gobierno central, que reconoce la capacidad propia de las diputaciones para incurrir en déficit y para endeudarse. "Es un antes y un después en nuestra autonomía financiera", ha celebrado.

En este contexto, ha subrayado que el "gran acuerdo" alcanzado esta semana "aporta certidumbre y garantiza la solvencia de la Diputación y los ayuntamientos alaveses en los tiempos más difíciles".

"Nadie entendería que no mantuviéramos e incluso reforzáramos nuestras políticas sociales y nuestra atención sociosanitaria; nadie entendería que la Hacienda no se ajustara a las nuevas necesidades y que no flexibilizara los plazos de pagos. Había y hay necesidades que no pueden esperar. La recuperación económica y la mejora de las políticas sociales no pueden esperar", ha defendido.

En este sentido, ha apostado por "una fórmula equilibrada de financiación que pase, no sólo por la deuda, sino también por la priorización del gasto y por usar parte del ahorro de años anteriores".

"Si algo debemos aprender de esta crisis es precisamente la importancia del acuerdo, del diálogo, del entendimiento. Sólo remando en la misma dirección y con confianza mutua podremos salir airosos de este gran reto económico y social", ha concluido.