Sagardui pide "no bajar la guardia" ante la covid-19 y destaca que "la mejor vacuna hoy es la prevención"

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha afirmado que la "incertidumbre" sobre las vacunas de la covid-19 "aún es alta" porque no se conoce "cuál será la definitiva, la que llegue a Euskadi" y ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia". "La vacuna llegará y será algo positivo, pero hoy no estamos en ese momento. La mejor vacuna hoy es la prevención", ha insistido.

En su comparecencia semanal ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, Sagardui ha informado de la evolución de la situación epidemiológica en Euskadi y la adopción de medidas, así como de la posición que llevará el Ejecutivo autonómico esta tarde a la reunión del Consejo Interterritorial que abordará las medidas a adoptar en el periodo navideño.

La consejera ha insistido en que la evolución de la pandemia mantiene una "tendencia favorable" y ha reiterado que las medidas adoptadas han sido "acertadas", pero ha señalado que la situación les sigue "preocupando". "La cifra de contagios sigue siendo alta. No debemos confundir una buena evolución con una buena situación", ha indicado.

Sagardui ha hecho referencia a las noticias sobre las vacunas para subrayar que la "incertidumbre aún es alta, porque no sabemos cuál será la definitiva, la que llegue a Euskadi". Por ello, ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia". "La vacuna llegará y será algo positivo, pero hoy no estamos en ese momento. La mejor vacuna hoy es la prevención", ha insistido.

Por su parte, el viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, ha reiterado que los datos apuntan a que Euskadi está disminuyendo las tasas de incidencia y que la evolución es una tendencia mantenida hacia la baja.

Según ha informado, se ha pasado de un pico el 23 octubre de 1,27 del índice de reproductividad --que ofrece información sobre la transmisión del virus-- a una situación actual de 0,87, que traslada una "tendencia descendente sostenida", pero ha reconocido que "en los últimos días, esta tasa ha cambiado la tendencia y se ha estancado e incluso ha subido un poco".

"Eso nos tiene que hacer mantener la guardia porque, aunque la tendencia en este momento está siendo a la baja y creemos que va a seguir así en los próximos días, no es menos cierto también que la tendencia se ha suavizado un poco, al menos es lo que nos indican las tasas de incidencia a siete días", ha explicado.

Respecto al ámbito hospitalario, ha detallado que se ha pasado de 146 personas ingresadas en las UCI el pasado 13 y 15 de noviembre, a las 129 del día de hoy. Los nuevos ingresos en planta, el 9 de noviembre registraron el máximo con 91 ingresos y se ha pasado a una media de 30 ingresos en los últimos días.

"Todavía son muchos ingresos. Todavía hay muchas personas ingresadas en los hospitales, pero se nota cierto alivio en la presión asistencial que hace que algunos hospitales que habían tenido que suspender actividad programada, o la han iniciado o se están planteando iniciarla en breve", ha informado.

Por ello, ha subrayado que se trata de "buenas noticias para el sistema sanitario", pero ha pedido "mucha cautela" porque todavía se están registrado "cifras altas" y cree que "todavía hay que bajar".

Respecto a la situación de los municipios que han dejado de estar en rojo, ha señalado que es otro de los indicadores que muestran que la pandemia se está controlando, pero cree que "no hay que relajar las cosas porque corremos el riesgo de volver a tener un repunte".

Euskadi ha registrado 81 fallecimientos con covid-19 como causa directa en la semana del 23 al 29 de noviembre, 16 menos que la semana anterior. Además, durante la jornada de este pasado martes se han detectado 564 nuevos positivos en coronavirus, lo que supone 78 más que en el día anterior, y la tasa de positividad ha subido hasta el 6,3%.

En los hospitales, han ingresado este martes en planta 41 personas, lo que supone una menos que el día anterior, y en total el número de pacientes hospitalizados en planta ha bajado de 371 a 362. Las UCI mantienen a 129 pacientes ingresados, que suponen dos menos que el lunes.

