Salvatierra registra la temperatura más baja de Euskadi, con 3,1 grados centígrados esta madrugada

VITORIA, 1 (EUROPA PRESS)

La estación meteorológica de Iturrieta, situada a 987 metros sobre el nivel del mar, en el municipio alavés de Salvatierra-Agurain, ha registrado la pasada madrugada la temperatura más baja de Eusakdi, con solo 3,1 grados centígrados.

Según ha informado Euskalmet, la madrugada de este viernes ha sido fría, especialmente en el interior, y las temperaturas mínimas han bajado notablemente. Así, por debajo de los 10 grados han estado Vitoria-Gasteiz, con 6,3º C, y Arrasate-Mondragón, con 9,3º C.

Temperaturas más altas se han apuntado en Laguardia, con 10º C, San Sebastián, con 10,4º C y Bilbao, con 13º C. Para este próximo sábado se espera una noche más templada, con 9 grados centígrados en Vitoria y 15 grados en San Sebastián y Bilbao.