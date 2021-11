La tasa de incidencia en Euskadi continúa ascendente con 90 casos, 80 hospitalizados en planta y 25 en las UCI

Sagardui informa de que en la UCI ha estado ingresado un menor de entre 5 y 9 años y pide no actuar "como si la pandemia no existiera"

VITORIA, 4 (EUROPA PRESS)

Euskadi continúa con una tendencia ascendente de la covid-19 y presenta una tasa acumulada de incidencia del virus de 90 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Además, hay 80 personas ingresadas y 25 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos, según ha informado este jueves la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui.

Sagardui está compareciendo ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco para presentar las Cuentas para 2022 el departamento que dirige y ha avanzado algunos datos de la incidencia de la covid-19 en Euskadi.

Según ha detallado, a diferencia de su comparecencia presupuestaria de hace un año, alrededor del 90% de la población vasca ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 y las personas más vulnerables están recibiendo una tercera dosis. "La vacuna ha resultado clave en la evolución de la situación y lo sigue siendo", ha indicado.

No obstante, ha informado de que Euskadi presenta una tendencia ascendente y la incidencia en catorce días ha alcanzado los 90 casos por 100.000 habitantes. "La covid-19 contagia a nuestras personas más vulnerables y a nuestros jóvenes. Aunque no haya una gran presión en el sistema de salud, este virus sigue enviando a la gente al hospital y también a las UCI", ha advertido.

En este sentido, ha informado de que un niño entre cinco y nueve años ha estado ingresado estos días en la UCI con covid-19 y ha recordado que todas las semanas se registran fallecimientos. "Por eso, hago una vez más un llamamiento a vacunarse", ha insistido.

La titular de Salud ha informado de que en los hospitales hay más de 80 personas en planta y alrededor de 25 en las Unidades de Cuidados Intensivos. "Aunque el impacto del sistema sanitario no sea como en otras olas, no podemos hacer como si la pandemia no existiera", ha subrayado.

Asimismo, ha insistido en que la vacuna ha resultado ser la "herramienta clave para hacer frente a la pandemia y lo sigue siendo", ya que "una persona que no está vacunada tiene muchas más posibilidades de terminar en un hospital o en un a UCI que una persona que sí lo está".

"Aprovecho este foro una vez más para hacer un llamamiento a la vacunación contra la covid-19 que, como ven, sigue estando entre nuestras prioridades también en el año 2022", ha reiterado.