Urtaran cree que "si alguien tiene que restringir su vida, tienen que ser las personas que no se vacunan"

Apuesta por aplicar el 'pasaporte covid' en "todos los ámbitos de la vida social" mientras dure la pandemia

VITORIA, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, duda del "encaje legal" que pueda tener la obligatoriedad de la vacunación contra la Covid-19, pero ha apostado por aplicar el 'pasaporte covid' en todos los ámbitos de la vida social y ha advertido que "si alguien tiene que restringir su vida, tienen que ser las personas que no se vacunan", porque "suponen un riesgo para su salud y para la de los demás".

En la rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Urtaran ha valorado la evolución de la pandemia de la Covid-19, a la espera de las medidas que adopte el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil-LABI en su reunión de esta tarde.

El alcalde ha reconocido estar "preocupado" porque "se ha disparado la pandemia" y, en el caso de Vitoria-Gasteiz, ha señalado que la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días está "por encima de 500 casos", lo que significa, según ha advertido, que "estamos en una situación muy delicada y muy preocupante" y que "es necesario tomar medidas".

"Afortunadamente, gracias a la vacunación la presión sanitaria es aproximadamente la tercera parte de lo que sería con estos datos en olas anteriores", ha destacado, para considerar que esto permite "tener un margen de actuación".

No obstante, ha señalado que, "visto la extensión de esta sexta ola y los niveles de contagio que existen en nuestros municipios, es el momento de tomar medidas". En ese sentido, cree una medida "muy acertada" la aplicación del 'pasaporte covid. A su entender, es "muy importante que se aplique ese 'pasaporte covid' y que, si hay que hacer algún esfuerzo, que todos tendremos que hacer un esfuerzo, que especialmente lo hagan aquellas personas que no han querido vacunarse".

"Cada uno está en el derecho de vacunarse o no, pero si alguien decide libremente no vacunarse, también tiene que saber que su vida social está más limitada en tiempos de pandemia que la de los demás, y que si alguien tiene que restringir su vida, tienen que ser las personas que no se vacunan, porque suponen un riesgo, no solo para su salud, sino para la salud de los demás", ha manifestado.

ÁMBITOS

Por ello, ha considerado que la aplicación del 'pasaporte covid' en "todos los ámbitos posibles sería una buena medida". "Si se aplica ahora en dos específicos es un paso, pero yo sería partidario de aplicar el 'pasaporte covid' en todos los ámbitos de la vida social mientras dure la pandemia", ha reiterado, para considerar que "ha habido tiempo para que la gente se vacune".

"No sé si tiene encaje legal la vacunación obligatoria, pero lo que sí tengo claro es que si hay una persona que ha decidido libremente no vacunarse, también tiene que saber que su vida quedará restringida mientras dure la pandemia, porque es un peligro para él y para los demás", ha concluido.