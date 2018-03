“Somos humanos, ¿cuánto tiempo podremos aguantar esta situación?”- Historias de los campos de refugiados de las islas griegas

“En la cárcel nos golpeaban a menudo”, contaba Ousman, quien había pasado cinco meses en un centro de detención de Trípoli en 2016. “ Mataron a muchos chicos. Vi morir a muchas personas en la cárcel, porque caían enfermas o porque las golpeaban.”



Ousman es una de las centenares de miles de personas refugiadas y migrantes que se han atrevido a hacer el viaje hasta Libia cruzando África y sólo una de las decenas de miles que han acabado atrapadas en un compleja red de abusos y extorsión.



Las personas refugiadas y migrantes sufren de manera habitual violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios libios, así como abusos infligidos por grupos armados y bandas criminales, que a menudo actúan en estrecha colaboración y por conveniencia económica mutua. En un país sin ley, las personas refugiadas y migrantes se han convertido en un recurso que se puede explotar, en un bien alrededor del cual se ha formado toda una industria, como pusieron de relieve el mes pasado las terribles imágenes mostradas en la CNN de una actividad que parecía ser una subasta de esclavos.

Por la reacción de los líderes mundiales ante esas granuladas imágenes, cualquiera diría que se trata de algo inesperado y que es un problema propio de África. Pero nada podría estar más lejos de la verdad.

Personas migrantes y refugiadas esperan en el centro de Gharyan, a unos 80 kilómetros al sur de Tripoli, Libia © TAHA JAWASHI

La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros –Italia en particular– se han centrado en su objetivo de restringir la afluencia de migrantes a través del Mediterráneo sin pensar apenas en las consecuencias para las personas atrapadas en Libia debido a ello o sin que parezcan preocuparles mucho. Se han puesto a firmar acuerdos de cooperación con autoridades libias que son responsables de graves violaciones de derechos humanos, en particular la Guardia Costera y la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal.



Aparentemente, estos acuerdos concebidos para aumentar su capacidad para hacer frente a los contrabandistas, efectuar operaciones de búsqueda y salvamento e impedir las salidas irregulares han dado buen resultado. El número de llegadas a Italia ha descendido un 67% entre julio y el 7 de noviembre de 2017 en comparación con el mismo periodo del año pasado, y las muertes en el mar se han reducido de manera similar. Pero los países de la UE no deberían fingir asombro o indignación ante la evidencia del coste humano de estos acuerdos.



Las autoridades de la UE e italianas son poco convincentes cuando afirman no tener conocimiento de las graves violaciones de derechos humanos que están cometiendo algunos de los funcionarios de los centros de detención y agentes de la Guardia Costera libia con los que cooperan tan asiduamente. Ni son tampoco muy creíbles cuando dicen que han exigido insistentemente a sus interlocutores libios mecanismos y garantías de protección de derechos clave. Debido a ello, con cómplices en esos abusos e incumplen sus propias obligaciones en materia de derechos humanos.



La penalización de la entrada irregular en la legislación libia, sumada la ausencia absoluta de normas jurídicas o de infraestructura práctica para la protección de las personas solicitantes de asilo y las víctimas de tráfico, ha convertido la detención masiva, arbitraria e indefinida en el sistema primario de gestión de la migración del país.



Las personas refugiadas y migrantes que la Guardia Costera intercepta son enviadas a centros de detención de la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal donde reciben un trato terrible. Hasta 20.000 personas se hallan recluidas actualmente en estos centros de detención en condiciones de insalubridad y hacinamiento. Las personas migrantes y refugiadas que entrevistamos contaban haber sufrido o haber visto cometer abusos como detención arbitraria, tortura, trabajo forzoso, extorsión y homicidio ilegítimo, perpetrados por autoridades, traficantes, grupos armados y milicias por igual.