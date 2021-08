El 93% de los centros sociosanitarios de Andalucía está libre de Covid-19

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado que en la actualidad solo 74 centros sociosanitarios de los 1.107 que hay en Andalucía cuentan con positivos por covid, lo que significa que el 93 por ciento de dichos centros, en los que se incluyen las residencias de mayores, están libres de covid. Los últimos datos ofrecidos por el consejero señalan que hay 516 residentes contagiados, de los que 39 están hospitalizados.

Aguirre, que ha visitado las obras del centro de salud de Martos (Jaén), ha señalado que "el eslabón más débil de la cadena epidemiológica es la población de los centros sociosanitarios", aunque a diferencia del inicio de la pandemia y como consecuencia de la vacunación generalizada de residentes y del personal "la repercusión clínica es baja a no ser que tenga patologías previas".

Esto explica, según Aguirre, el bajo número actual de hospitalizaciones entre residentes de centros sociosanitarios. No obstante, Aguirre ha puesto el acento en que el último Comité Regional de Alto Impacto ya se abordaron medidas específicas para blindar las residencias.

En este aspecto, el consejero ha dicho que, en línea con lo que está ocurriendo en otras comunidades, se prevé que el TSJA se incline finalmente por no avalar la medida de hacer dos PCR semanales a todo el personal de centros sociosanitarios que no esté vacunado, una iniciativa con la que se pretende desde la Junta de Andalucía "proteger a los residentes y que no entre el virus" en residencias andaluzas.

Cabe recordar que la Consejería de Salud solicitó la pasada semana autorización judicial para establecer de forma obligatoria la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en los centros residenciales para todos los trabajadores que se nieguen a someterse a los test.

"Estamos intentando poner las medidas de aislamiento, pero no podemos hacer un aislamiento forzado de los 45.000 residentes en 1.107 residencias de Andalucía", ha dicho Aguirre, por lo que ha incidido en que lo que se está haciendo es "actuar de la forma más selectiva a través de la enfermera de enlace".

Sobre la idoneidad de una tercera dosis en los centros sociosanitarios, Aguirre ha reiterado que se está a la espera del informe que la Agencia Europea del Medicamento se comprometió a tener a principios de septiembre. Asimismo, ha hecho referencia a un nuevo estudio que el Instituto de Salud Carlos III comenzará el 1 de septiembre sobre el nivel de inmunidad de las personas de las residencias.

En este punto, Aguirre ha apuntado que ya se han hecho dos estudios más a nivel de las comunidades de Madrid y Cataluña que han determinado que "la inmunidad sigue siendo alta".