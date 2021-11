El 98% de los médicos andaluces de Atención Primaria afirma que no se ofrece una atención "segura y de calidad"

Una encuesta realizada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en los últimos diez días a casi 800 facultativos de Atención Primaria (AP) de toda Andalucía, destaca que el 98,1 por ciento de los médicos afirman que en la Comunidad no se ofrece una atención segura y de calidad. Según la encuesta, el 84,1 por ciento de los encuestados refiere que la plantilla de su centro no está completa y en el 95,4 por ciento de los casos "casi nunca o nunca" se cubren las ausencias de los facultativos. Ningún entrevistado ha contestado a que siempre se cubren.

Los datos muestran que la falta de médicos hace que el 93,7 por ciento de los profesionales afirmen que en su agenda no tiene tiempo para formación y, por tanto, se les está negando ese derecho al igual que en casi la mitad de las consultas, el 48,2 por ciento, no se está cumpliendo la normativa en materia de prevención de riesgos laborales sobre los descansos.

Desde el Sindicato Médico Andaluz han afirmado que, con estos datos "es evidente que falta personal médico en los centros de AP de Andalucía y que se está sobrecargando a los profesionales de cada centro de atención".

Estos datos han sido obtenidos mediante encuesta anónima que es, según han explicado desde el SMA, "el método que consideramos que puede ser más fiable por cuanto los facultativos se pueden expresar de manera libre y sin presión".

Para los médicos, los resultados son especialmente preocupantes en aquellos que se refieren a la sobrecarga asistencial, los pacientes citados a la misma hora o 'bises' o la demora y la respuesta sobre los protocolos de consulta de reorientación de la demanda en la que, "a pesar de la demora y la sobrecarga, la mayoría de los médicos opina que no les parece correcto que los enfermeros asuman sus funciones y que incluso podrían incurrir en un delito de intrusismo".

En este sentido, el 90,4 por ciento de los médicos son contrarios a que enfermería asuma las funciones del médico tal y como se recogen en los protocolos de consulta de reorientación de la demanda. La implantación de los nuevos protocolos propuestos por el Gobierno andaluz no cuenta con el respaldo de los facultativos quienes consideran que el personal de enfermería que realiza estas funciones podría incurrir en intrusismo.

Los datos reflejan la "inasumible cifra" de que más del 73 % de los facultativos de AP tienen una demora de más de siete días para las citas presenciales y telefónicas de sus pacientes y que, pese al nuevo protocolo de reorientación de la demanda y teniendo en cuenta aquellos centros en donde ya se ha aplicado, el 94,8 por ciento de los encuestados pone de manifiesto que "el Plan de Consulta de Reorientación de la Demanda o no es resolutivo o lo es muy poco y, al final, acaban siendo derivados a la consulta del médico".

Ante ello, desde el Sindicato Médico Andaluz ha afirmado que "lo único que se consigue con que enfermería atienda a los pacientes que deben ser valorados por el médico no es más que marear al paciente y perder un tiempo que, en ocasiones, pudiera ser vital".

encuesta, que realiza anualmente el SMA para detectar la situación de los facultativos de Primaria en Andalucía, revela que el 39,6 por ciento de los médicos consultados atiende entre 61 y 70 pacientes al día y que sólo el 11 por ciento estaría atendiendo a menos de 40 pacientes al día.

A ello se suma que el 56,6 por ciento de los facultativos tiene una media de entre seis y diez bises al día y que solo hay un 2,9 por ciento que manifiesta que no ve pacientes bises. Es decir, "que lo que debería ser lo normal de no tener que ver a varios pacientes citados a la misma hora sólo se cumple en un porcentaje escasísimo", han explicado. Además, el 59,9 por ciento de los médicos de Atención Primaria atiende a diario entre cinco y diez urgencias, además de a los pacientes citados en consulta.

Desde el Sindicato Médico Andaluz han destacado que esta encuesta pone de manifiesto la situación real de la Atención Primaria en Andalucía en donde la opinión casi unánime de los facultativos es que "en la comunidad no se ofrece una atención segura y de calidad a los pacientes".

"En contra de lo que nos quiere hacer ver la Administración andaluza hay falta de facultativos y los que quedan, o van a quedar si no se marchan antes, están sobrecargados de trabajo, con listas de espera inasumibles para cualquier sistema sanitario, en el que siguen apareciendo varios pacientes citados a la misma hora, tienen que atender urgencias al mismo tiempo que los pacientes citados en consulta, en centros con las plantillas incompletas y en los que en muchas ocasiones ni se respetan los tiempos de descanso".

Además, "no se cubren las ausencias, no hay tiempo para la formación y, a pesar de todo ello, opinan que la solución no es que enfermería asuma las funciones del médico mediante la consulta de reorientación de la demanda e incluso se podría estar incurriendo en un delito de intrusismo", han concluido.