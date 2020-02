Adelante Andalucía busca el apoyo del Defensor del Pueblo ante el "flagrante incumplimiento" de la Ley de Memoria

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y la portavoz de Adelante Andalucía en la comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, Ana Naranjo, han acudido este lunes a la sede del Defensor del Pueblo Andaluz para reunirse con Jesús Maeztu y pedirle su "apoyo" ante el "flagrante incumplimiento" por parte del Gobierno andaluz de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2017, principalmente en lo relativo a la presencia todavía de simbología franquista en nuestra comunidad autónoma y que el grupo parlamentario está recopilando a través de particulares y asociaciones memorialistas.

Valero ha señalado que siguen trabajando para que las víctimas del franquismo obtengan "verdad, justicia y reparación" que están "en riesgo por el avance de la ultraderecha" y que el grupo parlamentario trata de hacer público a través de un "catálogo de la vergüenza" que, según ha recordado Naranjo, ya reúne 200 denuncias. Mediante este encuentro con el Defensor del Pueblo quieren "denunciar públicamente" la "inacción" de la Junta, a sabiendas de que la ley andaluza daba un plazo de 12 meses para que se retirara la simbología franquista. "Queremos que el Defensor nos ayude a que la Junta actúe y cumpla la ley", han insistido.

Los dirigentes políticos han hecho hincapié antes del encuentro en que lo que pretenden es "que se cumpla la ley" y que el actual Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos no sea "cómplice de la dictadura", en alusión principalmente a dos cuestiones concretas: la tumba del general franquista Queipo de Llano en la basílica de La Macarena, y la recuperación de nombres de calles de Córdoba vinculadas al franquismo de la mano del gobierno local de PP y Ciudadanos.

"No dar pasos atrás"

Respecto a la primera cuestión, Valero ha dicho que trasladan al Defensor su "preocupación" de que los restos del "genocida" sigan en la basílica sevillana para que "nos aporte vías de solución". Naranjo ha incidido en que Adelante Andalucía ha pedido "en reiteradas ocasiones" que "el carnicero de Sevilla" no esté en un lugar "de dignificación" que sea "referente cultural o religoso", asegurando que no piensan "dar un paso atrás" en ese sentido.

Ni siquiera dan por bueno que la tumba de Queipo se traslade a un columbario dentro de la propia basílica, como adelantó eldiario.es Andalucía, ya que en todo caso "no es un espacio adecuado", ha señalado Naranjo. Por su parte, Valero ha dicho que "es inconcebible en el contexto europeo y en el siglo XXI un genocida esté en una basílica", denunciando que la cuestión de la memoria histórica "no es un laboratorio en el cual se puedan dar pasos atrás" a cuenta del "negacionismo de la dictadura criminal". La intención del encuentro con Maeztu es "traer el clamor popular para que no se den pasos atrás" en este sentido, ha resumido.