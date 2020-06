Andalucía conmemora el día de la Memoria Histórica ante la fosa abierta donde se buscan los restos de Blas Infante

El 14 de junio es el Día de la Memoria Histórica en el calendario oficial de Andalucía, porque conmemora el día en que tuvo lugar la primera exhumación de una fosa con víctimas del franquismo. Este año se ha conmemorado por primera vez sin el dictador Francisco Franco en un lugar de culto -el Valle de los Caídos-, con la aprobación en el Congreso de la retirada de condecoraciones a los torturadores de la represión franquista, y con la fosa de Pico Reja abierta en el cementerio de Sevilla –donde podría encontrarse, entre otros, Blas Infante-.

En ese enclave se han reunido este domingo miembros de distintas asociaciones memorialistas de la capital andaluza y dirigentes de Podemos e IU, que forman la coalición Adelante Andalucía (Adelante Sevilla en su versión municipal). Los participantes en el acto han partido en comitiva desde la puerta del cementerio de San Fernando hasta el lugar donde se ubican las fosas comunes de Monumento y Pico Reja, donde se ha recordado emotivamente a quienes fueron fusilados por el franquismo y cuyos cuerpos permanecen allí enterrados.

Este año se cumple el tercer aniversario de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017, en un contexto histórico extraordinario causado por la pandemia mundial de la Covid-19 que ha zarandeando los pilares del sistema de servicios públicos, en especial de la sanidad pública. Ante esta coyuntura, las entidades memorialistas pertenecientes a la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática han aprovechado el 14 de junio para enviar un mensaje de solidaridad a la sociedad civil por haber cumplido con ejemplaridad y responsabilidad las medidas drásticas de confinamiento.

La portavoz adjunta de Adelante Sevilla, Sandra Heredia, y la edil Eva Oliva han participado en el homenaje que cada 14 de junio, con motivo del Día de la Memoria Histórica y Democrática, se brinda a las víctimas del franquismo en Sevilla y han manifestado que "aún hay mucho por hacer" en esta materia. Heredia ha destacado en el acto la "incansable labor" y el trabajo que realiza desde hace años el movimiento memorialista de Andalucía, cuya "movilización permanente" ha hecho posible el inicio de los trabajos de exhumación en la fosa común de Pico Reja y la declaración de la antigua comisaría de la Gavidia como lugar de la memoria. También ha recordado que en Pico Reja, junto a "más de 1.000 personas" que defendieron la democracia y la legalidad, reposan los restos de Blas Infante, "el padre de la patria andaluza".

Para Podemos, la celebración de este día tan importante para las víctimas del franquismo en Andalucía se enmarca en la "parálisis absoluta" en la que la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno "ha sumergido a las políticas de memoria", y han criticado el "recorte de un tercio" del presupuesto andaluz de memoria histórica y el "acuerdo del PP con Vox" para derogar la ley de memoria democrática y sustituirla por una ley de la concordia.

En este sentido, la secretaria de movimientos sociales de Podemos, Puri Huertas, ha manifestado que "no puede haber concordia si antes no se restablece la verdad, se hace justicia y se repara a las víctimas del terrorismo franquista". "Verdad, justicia y reparación exigen los familiares de las víctimas del genocidio franquista desde hace décadas y Moreno no está cumpliendo con sus anhelos ni con la ley andaluza de memoria", ha dicho.