Analistas Económicos prevé un crecimiento del 2,7% y una tasa de paro del 23,7% en Andalucía al cierre de 2018

Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios perteneciente al Grupo Unicaja, ha revisado la previsión de crecimiento de la economía andaluza para 2018, situándola en el 2,7 por ciento, una décima superior a la realizada el pasado diciembre, por el mayor impulso de la demanda interna. Así, se destaca la aportación positiva de todos los sectores, estimándose un crecimiento del 3,8 por ciento para la construcción y del 1,3 por ciento de la agricultura.



En lo que respecta al mercado de trabajo, el crecimiento previsto del empleo se situaría en el 2,5 por ciento. De igual modo, el número de parados descendería en un 7,3 por ciento, situándose la tasa de paro, en el promedio del año 2018, en el 23,7 por ciento, 1,8 puntos porcentuales inferior a la registrada en 2017, según ha indicado el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Rafael López del Paso.



Estos y otros datos se desprenden del informe 'Previsiones Económicas de Andalucía', correspondiente a la primavera de 2018, presentado este lunes por López del Paso junto al responsable del Área de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz, y la coordinadora del informe de Analistas Económicos de Andalucía, Felisa Becerra.



Sobre el crecimiento estimado este ejercicio del 2,7 por ciento, por el lado de la demanda, se prevé que el gasto en consumo de los hogares crezca un 2,5 por ciento, en tanto que el consumo de las administraciones públicas aumentaría un uno por ciento y la inversión un 3,5 por ciento.



En este sentido, las previsiones para este año apuntan a un crecimiento generalizado, con tasas de crecimiento entre el 1,8 por ciento de Córdoba (inferior a la de 2017) y del 3,1 por ciento en Málaga. Precisamente, sólo la provincia malagueña, Cádiz y Sevilla están por encima de la media andaluza.



En las previsiones para este 2018, por el lado de la oferta, aumentan agricultura (1,3%), industria (2,6%), construcción (3,8%) y servicios (2,7%). En lo referente a la demanda interna, se estima un crecimiento en 2018 del consumo final de los hogares del 2,5 por ciento; del uno por ciento de las administraciones públicas y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.



Según el informe de la OCDE, del mes de marzo, el PIB mundial podría crecer en este año casi un cuatro por cierto, estimándose una mejora de las perspectivas en la mayor parte de las economías avanxadas y en las emergentes. Además, la estimación de crecimiento para España se ha revisado ligeramente al alza, hasta el 2,6 por ciento, debido a una evolución mejor de lo previsto en la segunda mitad del pasado año.



No obstante, según el informe, entre finales de enero y principios de febrero, los principales índices bursátiles sufrieron una corrección significativa a causa del reajuste en las posiciones de las carteras de los inversores, movimientos que pueden implicar "una mayor inestabilidad en los tipos de cambio y en los flujos de capital, en especial de las economías de mercados emergentes". Se apunta que tampoco conviene obviar los peligros asociados a posibles cambios en el sistema de comercio internacional, "modificando reglas que están entre los fundamentos del crecimiento económico y el avance del empleo".



Becerra ha sostenido que la mejora en la construcción se mantendrá en próximos trimestres. Así, ha apuntado que la superficie a construir, según lo visado, muestra un incremento del 55 por ciento en el último año, tanto residencial como no residencial. En este último caso, ha citado el aumento para turismo, actividades de recreo, deportes y servicios pero también comerciales.



Asimismo, la licitación oficial también muestra un significativo aumento en 2017, con un incremento de la cuantía licitada de un 46 por ciento respecto a 2016 y elevándose la licitación tanto a edificación como a obra civil, aunque esta última concentra alrededor de dos tercios de los fondos licitados en el último año.



La coordinadora del informe de Analistas se ha detenido en el sector servicios, que ha experimentado un "notable crecimiento", concretamente un 2,5 por ciento más de Valor Añadido Bruto (VAB), 0,2 puntos por debajo de 2016.



DEMANDA TURÍSTICA

Ha subrayado que la demanda turística en Andalucía se elevó a cifras récord, con 29,6 millones de turistas, un 5,1 por ciento más que en 2016; mientras que los movimientos turísticos en fronteras revelan que la región recibió alrededor de 11,5 millones de viajeros internacionales, que supone el 14,1 por ciento del total nacional.



La demanda extranjera ha mostrado un mayor dinamismo en los últimos años. Por tipo de alojamiento, ha dicho Becerra, destaca el incremento en los no hoteleros, con un aumento de la demanda del diez por ciento. Así, las estancias en apartamentos suponen el 15,3 por ciento del total de las pernoctaciones en establecimientos reglados de Andalucía, lo que supone un ligero incremento, al contrario de lo ocurrido en el resto de España, donde han pasado de concentrar alrededor de una cuarta parte de las estancias totales en 2001 al 16,7 por ciento del último año.



Precisamente, en el último ejercicio, las estancias en estos establecimientos han aumentado un once por ciento, frente al 4,6 por ciento de España; creciendo a mayor ritmo la demanda nacional que la extranjera, pese a que ésta tiene más peso en este tipo de alojamientos, con casi dos tercios de las que se registran en los apartamentos turísticos andaluces.



Destaca por ser "especialmente elevado" el incremento de la demanda de alojamientos rurales, con un 30 por ciento más de estancias el último año. Pese a todo, ha aclarado Becerra, más del 77 por ciento de las pernoctaciones en alojamientos reglados fueron en hoteles.



CUARTO TRIMESTRE DE 2017

Según el informe, relativo al cuarto trimestre de 2017, señala que la economía andaluza registró un incremento intertrimestral del 0,7 por ciento, similar al trimestre anterior. En términos interanuales, el aumento del PIB se ha situado en el 3,1 por ciento.



Respecto a su composición, desde la óptica de la demanda, la aportación de los componentes internos ha sido de 3,5 puntos porcentuales, 0,2 puntos porcentuales superior a la del trimestre anterior. El gasto de los hogares ha crecido un 2,8 por ciento; el de las administraciones públicas un 2,2 por ciento y la inversión un 6,5 por ciento. El saldo exterior, por contra, ha disminuido 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en el cuatro trimestre del pasado ejercicio, aumentando las exportaciones un 9,1 por ciento y las importaciones un 8,9 por ciento.



Por parte de la oferta, todos los sectores menos la agricultura crecieron en el último trimestre de 2017, destacando los incrementos en la construcción (7%) y en la industria (5,7%), con una subida interanual del sector servicios del 2,7 por ciento.



Respecto al mercado de trabajo, en el cuarto trimestre de 2017, la población activa cayó en términos interanuales un 0,8 por ciento y el número de ocupados aumentó un 4,4 por ciento. Los parados descendieron en un 14,3 por ciento en dicho periodo, siendo la tasa de paro del 24,4 por ciento, frente al 16,6 por ciento del conjunto de España.



En el caso de las provincias andaluzas, según Analistas, el mayor crecimiento se registró en Huelva y Málaga (3,5 por ciento en ambas provincias), así como en Cádiz (3,4%) y Sevilla (3,3%). En el agregado del año, precisa el informe, Cádiz y Málaga habrían sido las más dinámicas, seguidas de las provincia onubense y sevillana.



Por último, Rafael Muñoz ha incidido en que este informe de Analistas Económicos, patrocinado por la Fundación Unicaja, "se convierte en pieza fundamental para realizar un diagnóstico integral de la situación de Andalucía".