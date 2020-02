El Ministerio de Hacienda cierra una reunión bilateral con Andalucía para renegociar su salida a los mercados

Una de cal y otra de arena. El Gobierno andaluz ha confirmado este lunes una reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda para renegociar su salida a los mercados para financiar su deuda, apenas unos días después de que la Junta solicitase su regreso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por haberse desviado una décima en el objetivo de déficit de 2018 (último año del Ejecutivo socialista). Pero a la vez, la Junta de Andalucía ha anunciado que seguirá adelante con su denuncia en los tribunales contra el Gobierno de Pedro Sánchez para reclamarle la devolución de los 537 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA de 2017.

Dos estrategias paralelas con las que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno se asegura las mejores condiciones para financiar su deuda y, a la vez, no abandona la táctica de confrontación con el Gobierno de Sánchez, apadrinada por todas las comunidades del PP. "No tenemos tomada esa decisión, pero nuestra prioridad no es tomar una decisión sobre esas migajas, sino luchar en los tribunales por los 537 millones de euros del IVA", ha dicho el consejero y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, cuando le han preguntado si corregirá el objetivo del déficit cero en los Presupuestos de 2020, y aceptará el nuevo límite del 0,2% que le ha ofrecido el Ministerio de Hacienda para compensar el desvío del IVA de 2017. Un nuevo margen que supondrán 320 millones extra para las arcas andaluzas.

Bendodo se ha mostrado reacio a la propuesta que Montero presentó a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el pasado viernes, pero a la vez, el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, anunciaba en Madrid una reunión bilateral con la ministra, aceptando la propuesta de ésta para que Andalucía vuelva a financiarse en los mercados privados de deuda y abandone paulatinamente el FLA.

En un desayuno informativo de Executive Forum en Madrid, el consejero ha asegurado que este encuentro se acordó en la reunión el viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Andalucía incumplió en 2018 los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, año en el que aún fue consejera del ramo hasta junio la actual ministra. Para cubrir sus necesidades de financiación este año, de 5.317 millones de euros, Hacienda ha exigido a la Junta acudir al Fondo de Liquidez Autonómica, informa Europa Press.

"Vamos a tener una reunión bilateral para intentar replantearlo, algo positivo hemos logrado", ha dicho el consejero, que ha asegurado que han consultado con entidades financieras y que Andalucía podría lograr financiación, si logra la autorización del Gobierno.

"Mañana vamos a remitir la careta pidiendo esa reunión para reorientar el problema, que nos dejen compaginar la financiación con la salida a los mercados que tan buenos resultados nos ha dado cuando hemos salido. Es bueno para Andalucía pero es bueno para España", ha defendido el consejero.

Bravo ha reclamado a Hacienda ese permiso y ha censurado el cambio de discurso de Montero de cuando era consejera a hoy, como ministra. Entre otras cosas, ha subrayado que reivindicaba 4.000 millones más para Andalucía en el sistema de financiación autonómica y 16.000 para el conjunto del país. "Pero el resultado es que nos ha quitado a Andalucía 127 millones. Virgencita, que me quede como estoy", ha añadido.

El consejero ha vuelto a criticar que no se vaya a pagar a las autonomías los 2.500 millones del IVA de 2017 pero se les autorice un déficit este año del 0,2% y ha reivindicado más financiación y no más préstamos que se tendrán que devolver.

Ha asegurado que la culpa de ese impago es compartida entre Hacienda y las autonomías porque a ellas se les comunicó la situación y, según ha dicho, "nadie detectó que podía suscitar un problema" como sin embargo ha ocurrido.

El consejero andaluz ha señalado que tras lo escuchado en el CPFF del pasado viernes, el nuevo gobierno apuesta por "alejarse" de la reducción del déficit y la bajada de la deuda "como si nadie tuviera que pagar esa factura". "Tienen una fe inquebrantable en la subida de impuestos. Nadie plantea ser más eficiente en el gasto público", ha dicho.

También ha acusado al Ejecutivo de "querer laminar la capacidad política de las autonomías donde no gobiernan". "Socialismo obligatorio, según una frase de Lasquetty", ha dicho aludiendo al consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

BALANCE DE UN AÑO

El consejero andaluz ha hecho balance positivo del primero año del Gobierno de PP y Cs en la Junta. Ha destacado la apuesta por la bajada de impuestos como forma de atraer inversiones y el compromiso por reducir las trabas burocráticas. "Nos gustaría ser los que menos impuestos pagamos, pero de momento aspiramos a estar en la media. Era el territorio donde más se pagaba y para nada", ha dicho.

Ha repasado las bonificaciones aprobadas en sucesiones y donaciones, en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y la bajada en algunos tramos de IRPF. También ha destacado la aprobación de dos presupuestos autonómicos, 2019 y 2020, con 850 millones para sanidad, más de 400 para educación y 90 millones para dependencia, ha dicho.

Ha defendido además la "inversión, que no es gasto", de tres millones de euros en auditar el sector instrumental de la Junta de Andalucía para "mejorarlo" y de otro millón de euros en estudiar las políticas desde el punto de vista medioambiental.

El consejero ha subrayado igualmente la importancia de reducir las trabas burocráticas para las empresas y los ciudadanos, y el desarrollo digital en la relación con la administración pública. Entre otros proyectos ha explicado el 'Banco de proyectos', en el que se puede producir la colaboración público privada como para impulsar iniciativas.

Con respecto a la administración andaluza, ha apuntado que en diez años el 50% de la plantilla pública se jubila, lo que según ha dicho es "una oportunidad" para planificar la incorporación de nuevos funcionarios y diseñar que empleo público se quiere.