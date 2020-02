Andalucía aprobará el lunes un decreto para "blindar" la libertad de los padres a elegir la educación

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará en su reunión del próximo lunes el nuevo decreto de escolarización en centros públicos y concertados de la comunidad, para "blindar la libertad" de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Así lo ha anunciado el consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, durante su conferencia ante el Forum Europa, en Sevilla, donde ha sido presentado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"No hay que tener miedo a la libertad y, por tanto, a la opción a elegir centro", según ha indicado el consejero de la Presidencia.

De otro lado, sobre el asunto del llamado "pin parental" (autorización de los padres para la participación de los hijos en actividades complementarias en las aulas), Bendodo ha querido dejar claro que ese término "no existe" en los acuerdos suscritos entre PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox sobre los presupuestos de la comunidad.

Ha insistido en que para el Gobierno andaluz lo fundamental es la libertad: "No hay que tener miedo a la libertad y el socialismo tiene miedo a la libertad". "Que los padres puedan elegir el tipo de educación de sus hijos es lo más normal del mundo, llamémoslo como lo queramos llamar", según ha indicado el consejero.

Asimismo, ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz, en relación con la polémica sobre el "pin parental", no va a caer "en la trampa de las cortinas de humo", porque los problemas de Andalucía no tienen que ver con la implantación o no del pin parental, sino con las listas de espera en la sanidad o con el dinero que debe el Gobierno central a esta tierra.

"Hay muchas cuestiones más importantes que este debate ideológico", según ha sentenciado Elías Bendodo.