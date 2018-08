Andalucía acusa al Gobierno de Rajoy de falta de previsión con las pateras: "El PP sabía lo que iba a venir"

Rosa Aguilar comparecía en la tarde del miércoles en sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento de Andalucía sobre las actuaciones de la Junta en materia de inmigración para pedir un Acuerdo de Estado en la materia. Y lo hizo con un mensaje algo contradictorio a tenor de su intervención: solicitando dejar al margen la confrontación política pero lanzando dardos contra las políticas del PP en el ámbito migratorio mientras ha estado en el Gobierno, con el también andaluz Juan Ignacio Zoido al frente del departamento de Interior.

La consejera ha recordado que el pasado 12 de marzo, con el PP gobernando España, el entonces ministro convocó a los consejeros autonómicos para informales sobre las medidas acordadas en el Pacto Antiyihadista. En ese marco, según Aguilar, Zoido "nos explicó lo que venía y lo que iba a suceder". "El PP sabía y conocía lo que iba a venir", ha insistido, aludiendo a las explicaciones del ministro de "cómo se estaba cerrando el Mediterráneo oriental y que la única puerta que quedaba era la del Estrecho".

"En su momento no realizó previsión ni planificacion. Debemos ser todos prudentes y no hablar de efecto llamada cuando ya se conocía lo que iba a concurrir en las costas de Andalucía. Todos los indicadores advertían de que la presión inmigratoria se iba a aumentar", ha señalado Aguilar ante los portavoces de la comisión, todos y cada uno de los cuales han hecho un reconocimiento expreso a las personas que trabajan cada día en rescatar, asistir y acoger de las personas migrantes en las costas andaluzas.

Ya en su segundo turno Aguilar ha lanzado la siguiente pregunta a la portavoz del PP, Carmen Crespo, proponente de la sesión extraordonaria: "Si el PP estuviera gobernando en España y hubieran ocurrido las mismas circunstancias, ¿ustedes hubiesen pedido mi comparecencia? Ustedes han tenido siete años el Gobierno y no han planfificado ni han previsto, sabiendo lo que llegaba este verano. A ustedes les corresponde una parte de la planificación, sobre todo teniendo conocimiento, porque se conocía lo que venía", ha apuntado.

"Las comunidades también somos Estado"

Entre ambos pasajes, Aguilar ha comentado que en materia migratoria "no vale la confrontación", abogando por "ponernos de acuerdo entre todos y que esto no sea usada para la confrontación política". "Las comunidades también somos Estado y caben el diálogo y los acuerdos en esta materia", ha incidido antes de anunciar su petición de un Acuerdo de Estado en inmigración.

"No estamos ante un hecho coyuntural sino ante un fenómeno estructural", ha dicho la consejera, quien ha contextualizado la realidad del hecho migratorio en la necesidad de ofrecer "una respuesta colectiva y coordinada". "La inmigración merece una política definida y clara por parte de la Unión Europea", ha comentado, además de recordar que las competencias en la materia en España le corresponden al Gobierno central y que la Junta sigue trabajando en el marco de sus competencias, fundamentalmente de integración y participación de la población migrante, para lo que se está elaborando ya el cuarto plan de inmigración.

En esa línea ha dicho que su Consejería ha reforzado este verano, de acuerdo con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el turno especializado de extranjería con un incremento de más de un millar de guardias, que hará que se superen las 3.000 en este año. Otra medida adoptada para hacer frente a esta situación ha sido la de reforzar el personal de los juzgados de guardia en los principales municipios costeros de la comunidad autónoma, en concreto en 15 partidos judiciales.

Aguilar ha recordado la presencia de la Junta de Andalucía en la última Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada el 6 de agosto, que tendrá continuidad el 5 de septiembre, y la puesta en marcha de los nuevos CATE en San Roque y en Motril tras la llegada del PSOE al Gobierno español.

"Menores antes que inmigrantes"

En cuanto a las medidas tomadas por la Junta en el marco de sus competencias, Rosa Aguilar ha destacado el esfuerzo que lleva a cabo la Junta, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para atender el "incremento sustancial" en la llegada de menores inmigrantes no acompañados, creando 1.151 nuevas plazas en los centros de protección de la infancia donde son acogidos. "Tenemos muy claro que antes de ser inmigrantes son menores", ha asegurado.

La consejera ha recalcado que Andalucía "soporta el mayor número de acogida" de estos menores de toda España, con un 40% del total, de forma que han llegado a la comunidad hasta la fecha 4.098, un 70% de ellos varones de entre 16 y 18 años. Aguilar ha insistido en la necesidad de que exista "una responsabilidad compartida" de todas las comunidades autónomas para acoger a los menores que llegan, "y todo con los recursos adecuados".

El PP, por su parte, ha presumido de que su petición de comparecencia ha hecho "que se hable de inmigración en el Parlamento de Andalucía" en un asunto donde "la sensibilidad tiene que primar" pero donde "la humanidad no es permisividad", parafraseado al ministro Grande-Marlaska y criticando "las fotos" del PSOE en el Puerto de Valencia en la recepción del Aquarius.

"Es un problema de Estado, es un problema europeo. Hemos esperado al Gobierno andaluz, pero se volvieron con las manos vacías de la Conferencia Sectorial", ha dicho Crespo, quien ha recordado, recogiendo el guante de Aguilar, que "no hay que hacer confrontación pero en otro año Susana Díaz le decía a Mariano Rajoy que se pusiera las pilas" en la materia, incidiendo principalmente en la "frialdad" del Gobierno andaluz "durante todo este verano" respecto a la inmigración y, en concreto, respecto a los menores extranjeros no acompañados. "Todos tenemos la mejor voluntad pero usted está en el gobierno", ha concluido.

"Se miran en el espejo de Salvini o Le Pen"

La presidente de la comisión ha permitido que los portavoces de los grupos no proponentes tuvieran una breve intervención para posicionar a los suyos. Inmaculada Nieto (IU) ha reconodio que "el repunte se conocía" pero que "no es un número para elevarlo a categoría de problema", aludiendo igualmente a la "falta de planificación" por parte de las administraciones ya que se trata de un asunto que está "desde hace años sobre la mesa". "No estamos ante un problema social y ustedes tienen en la mano la planificación", ha dicho.

Por parte de Ciudadanos, Juan Marín, ha considerado que "no se trata de echar la culpa sino de buscar soluciones", y se ha preguntado "si es un problema estructural, ¿por qué no tenemos soluciones permanentes?", en alusión a que aún no está en marcha el nuevo plan de la Junta para la inmigración. "Las competencias no son solo del Estado y hay muchas respuestas que dar", ha comentado.

Juan Ignacio Moreno Yagüe, de Podemos, ha explicado que la inmigración "no debería ser un problema sino una oportunidad para cubrir en un país de que han salido 400.000 jóvenes muy preparados en los últimos años y donde hay amplias zonas que se están despoblando", calificando de "ridículo" el número de "unas decenas de miles" de migrantes comparadas con los millones de refugiados en el mundo. "Andalucía es frontera, no un destino", ha comentado.

La portavoz del PSOE, Beatriz Rubiño, ha sido muy crítica con la posición del PP en esta materia y el "uso torticero" del reglamento parlamentario para convocar la comisión, acusando la "demagogia, frivolidad y populismo" de los populares porque "se miran en el espejo de Salvini o Le Pen". "La política del PP es meter a 500 migrantes de la cárcel de Archidona", ha dicho también.