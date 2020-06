Andalucía encadena por primera vez dos días seguidos sin fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia

Andalucía registra este martes 16 de junio la octava jornada desde el inicio del mes sin muertes relacionadas con la pandemia del coronavirus Covid-19 y encadena por primera vez 48 horas seguidas sin fallecidos por esta enfermedad, según los datos difundidos por la Consejería de Salud y Familias, que registra un ligero repunte diario de casos confirmados por PCR con cuatro en una jornada en la que contabiliza dos nuevos hospitalizados, uno en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otras 112 personas que ya han superado la enfermedad.



Por vigesimotercera jornada consecutiva, los datos difundidos por la Consejería de Salud difieren de los facilitados por el Ministerio de Sanidad, que informa de dos casos confirmado por PCR en las últimas 24 horas, con siete hospitalizados en los últimos siete días, periodo en el que no contabiliza ningún ingreso nuevo en UCI y en el que registra un fallecido.



Además de estas "discrepancias" en las cifras diarias, Consejería y Ministerio siguen registrando diferencias en los datos acumulados de fallecidos --1.431 según la Junta y 1.404 según el Ministerio--; casos confirmados por PCR --12.846 según Salud y 12.835 según Sanidad--; pacientes hospitalizados --6.305 según la Junta y 6.312 según el Ministerio--, e ingresados en UCI --778 según Salud y 789 según Sanidad--.



De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía suma en total 12.846 casos confirmados por PCR, cuatro más en 24 horas, dos más que este lunes cuando registró el menor crecimiento diario en la última semana.



TRES FALLECIDOS EN LA ÚLTIMA SEMANA

Andalucía registra además este lunes la décima jornada sin muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia y por primera vez encadena dos días seguidos sin fallecidos. Es más, la cifra global de muertes se reduce en una, hasta los 1.431, al descontar uno contabilizado en la provincia de Granada. Los anteriores días sin decesos fueron el 18 y el 29 de mayo y el 1, el 3, el 6, el 8, el 10 y el 12 de junio. En la última semana la comunidad acumula tres fallecidos.



Por su parte, la cifra de hospitalizados continúa estable y alcanza los 6.305, dos más en 24 horas tras no registrar cambios el lunes y después de sumar uno el domingo y dos el sábado y el viernes. El número de ingresados en UCI también mantiene su senda favorable con 778 tras sumar uno en 24 horas después de no registrar cambios en las 48 horas precedentes.



El dato que más crece de la jornada vuelve a ser la cifra acumulada de curados, que alcanza los 14.722, 112 más en 24 horas tras no registrar cambios el lunes por primera vez desde el pico máximo de la pandemia y sumar solo cinco el domingo.



Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces registran este martes 47 pacientes ingresados, de los que 14 se encuentran en una UCI, sin cambios en las últimas 48 horas.



SIN CAMBIOS EN HOSPITALIZADOS E INGRESADOS EN UCI EN 48 HORAS

Málaga repite como la provincia andaluza con más hospitalizados y Cádiz como la que más pacientes tiene en UCI, sin cambios en las últimas 48 horas. Así, Málaga registra 12 pacientes hospitalizados, dos en UCI; seguida por Granada --diez, tres en UCI--, Cádiz --siete, cuatro en UCI--, Sevilla --siete, dos en UCI--, Córdoba --cinco, uno en UCI--, Almería --cuatro, ninguno en UCI--, Jaén --uno, en UCI-- y Huelva --uno, en UCI--.



En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.431 muertes registradas en Andalucía --una menos en 24 horas-- Sevilla repite como la que registra más fallecidos por esta causa, con 289, seguida por Málaga, con 288, Granada con 286 muertes --una menos--, Jaén con 186, Cádiz con 163, Córdoba con 117, Almería con 54 y Huelva con 48.



Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR ascienden a 12.846 desde el inicio de la pandemia --cuatro más en 24 horas--, liderados por la provincia de Málaga con 2.840, seguida por Sevilla con 2.497 --tres más--, Granada con 2.465 --uno más--, Jaén con 1.474, Córdoba con 1.350, Cádiz con 1.282, Almería con 531 y Huelva con 407.



Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan 6.305 en Andalucía --dos más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 1.496 --uno menos--, seguida de Sevilla con 1.211 --uno más--, Granada con 1.209 --tres más--, Jaén con 769, Cádiz con 589, Córdoba con 563, Almería con 246 --uno menos-- y Huelva con 222.



De ellos, 778 han pasado por la UCI en toda Andalucía, uno más en 24 horas, con la provincia de Málaga que continúa a la cabeza con 168, seguida de Sevilla con 152, Granada con 135 --uno más--, Jaén con 91, Cádiz con 84, Córdoba con 77, Almería con 41 y Huelva con 30.



56 CURADOS EN MÁLAGA EN 24 HORAS

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 14.722 en toda la comunidad --112 más en 24 horas--, con la provincia de Málaga a la cabeza con 3.161 --56 más--, seguida de Granada con 2.914 --nueve más--, Sevilla con 2.847 --cinco más--, Jaén con 1.676 --ocho más--, Córdoba con 1.601 --nueve más--, Cádiz con 1.324 --19 más--, Almería con 721 --cinco más-- y Huelva con 478 --uno más--.



El Ministerio de Sanidad informa sobre la evolución de los casos confirmados por PCR en la última semana y en los últimos 14 días y en ambos parámetros ofrece datos favorables para Andalucía, que registra la segunda menor incidencia de toda España de casos confirmados por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas y la tercera en los últimos siete días.



Así, Sanidad detalla que Andalucía sumó la víspera dos casos confirmados por PCR, registró 103 en los últimos 14 días con una tasa de 1,22 por cada 100.000 habitantes --muy lejos de los 9,18 de media nacional-- y 33 en los últimos siete días con una tasa de 0,39 por cada 100.000 habitantes --muy inferior al 3,54 de media nacional--. Sólo Galicia en los últimos 14 días y Ceuta y Murcia en la última semana mejoran estos datos.



Además contabilizó 15 casos diagnosticados con síntomas en los últimos 14 días y seis en los últimos siete días, con el mejor dato nacional en las últimas dos semanas y el cuarto tras Asturias, Ceuta y Extremadura en la última semana. Igualmente, el Ministerio precisa que Andalucía registra siete hospitalizados y un fallecido en los últimos siete días, en los que no registra ningún nuevo paciente en UCI.