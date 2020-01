Andalucía registró 113 accidentes laborales mortales entre enero y noviembre de 2019, 29 de ellos 'in itinere'

La mayoría de estos siniestros mortales --un total de 84-- se produjo durante la jornada laboral, mientras que los 29 restantes fueron de los denominados 'in itinere', es decir, al ir o volver del trabajo, según la misma estadística, consultada por Europa Press, que distingue entre los siniestros sufridos por trabajadores asalariados y por cuenta propia.

Así, se contabilizan 101 accidentes laborales mortales entre los trabajadores asalariados en Andalucía, dos más que en el mismo periodo de 2018 --28 de ellos 'in itinere'--, y doce entre los empleados por cuenta propia, de los que uno es al ir o volver del trabajo.

El número total de accidentes laborales con baja --tanto leves como graves y mortales-- ascendió en Andalucía durante los once primeros meses de este año a 102.194, de los que 13.884 fueron 'in itinere' y el resto, 88.310, durante la jornada.

Entre estos últimos, la gran mayoría --87.333-- fueron accidentes considerados 'leves', mientras que 893 están calificados de 'graves' y 84 fueron mortales. Por su parte, entre los 13.884 accidentes 'in itinere' contabilizados por el Ministerio de Trabajo, 13.594 fueron 'leves' y 261 'graves', al margen de los referidos 29 que resultaron mortales.

Por provincias, la que registra en Andalucía un mayor número de accidentes laborales mortales entre enero y noviembre es Sevilla, con 28 --doce de ellos 'in itinere'--, seguida de Granada, con 18 --tres 'in itinere'--, y Málaga, con 17, cuatro 'in itinere'.

Por detrás de ellas se sitúan Jaén, con 13 --uno 'in itinere'--; Cádiz, con doce --tres de ellos 'in itinere'--; Córdoba, con diez --dos de ellos al ir o volver del trabajo--; Almería, con nueve --dos 'in itinere'--; y Huelva, que cierra este ranking con seis accidentes laborales mortales, dos de ellos 'in itinere'.

ANDALUCÍA, A LA CABEZA EN ACCIDENTES MORTALES

Andalucía se situó en los once primeros meses del año como la comunidad autónoma que acumula más de estos siniestros mortales, por delante de Cataluña --con 97 accidentes mortales--, la Comunidad Valenciana, con 75, y Madrid, con 63 siniestros mortales.

Atendiendo a los sectores económicos, destaca la construcción como la que concentra 14.354 de los 88.310 accidentes de trabajo con baja registrados en jornada en Andalucía en los once primeros meses del año.

Por detrás se sitúan los sectores de comercio al por mayor y por menor --12.208 accidentes--; la industria manufacturera, que concentra 11.123 accidentes, y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 11.082 de estos siniestros.