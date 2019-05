La secretaria general de Universidades dimite en plena polémica sobre la bonificación de las matrículas

La domisión de Pilar Ariza Moreno como secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía ha trascendido este jueves apenas unas horas después de que el consejero, Rogelio Velasco, confirmara que la bonificación de matrículas universitarias para alumnos que aprueben se va a mantener "hasta el final de esta legislatura".

La dimisión de Ariza, según indican fuentes de la Junta de Andalucía, no tiene "nada que ver" con este asunto, al que se había referido esta mañana en los pasillos el Parlamento andaluz la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien alertaba de que el día anterior se había producido una reunión del Consejo Asesor de Universidades.

Díaz había denunciado que "la directora general (de la Junta) les trasladó a los representantes de los estudiantes de las universidades públicas de Andalucía que, aunque en el Presupuesto aparezca la partida de las bonificaciones en las matrículas universitarias para los chavales que aprueban, este Gobierno no comparte la gratuidad de la universidad pública y, después, habrá una modificación presupuestaria para eliminar esa bonificación gratuita que tienen los estudiantes cuando aprueban".

El consejero de Economía salía rápidamente al paso y cofirmaba la reunión entre la directora general de Universidades de la Junta, Inmaculada Ramos, "con el Consejo de Estudiantes andaluces", pero indicando que fue una reunión "muy abierta, transparente, participativa por parte de los estudiantes, según me ha transmitido la directora general", de forma que "no hubo nada oscuro ni oculto, nada en que los estudiantes estuvieran en desacuerdo".

Fuentes de la Consejería apuntan a este periodico que la dimisión de Pilar Ariza, la superior de Ramos en el escalafón del departamento del Ejecutivo andaluz que dirige Velasco, obedece a "motivos personales y otros motivos profesionales". El consejero, que en el momento en que hacía las declaraciones conocía la intención de Ariza de presentar su dimisión, añaden fuentes de la Consejería, enmarcaba las declaraciones de Susana Díaz "dentro del juego político" para, "a ver si a base de repetir mucho algo aunque no sea cierto, la gente termine creyéndoselo". "No le veo ningún tipo de racionalidad excepto el juego político", zanjaba.

Fuentes de la Consejería aseguran "rotundamente" que "nada tiene que ver" el cruce de declaraciones entre Díaz y Velasco con la dimisión de Ariza, quien ya habría anunciado su intención de dejar el cargo antes de la citada reunión del miércoles. La secuencia cronológica de los hechos hace que se proyecte una idea algo enrarecida de los acontecimientos, reconocen las fuentes, pero lo disocian como consecuencia.

Cese en Fondos Europeos

Por otro lado, el propio consejero explicaba este mismo jueves que por parte de la Administración autonómica se está "buscando muy activamente" a la persona que se haga cargo de la Dirección General de Fondos Europeos que ha quedado vacante después de que su titular, Isabel Álvarez, haya sido cesada porque "no estaba ejerciendo sus tareas de manera adecuada".

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba en su edición del pasado martes, 14 de mayo, el decreto 462/2019, de 7 de mayo, por el que se disponía el cese, "a petición propia", de Isabel Álvarez Carmona como directora general de Fondos Europeos, "agradeciéndole los servicios prestados".

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, Velasco ha explicado que él no se considera una persona "extraordinariamente exigente", sino "razonablemente exigente", y desde ese criterio "moderado" se dio cuenta de que dicha alto cargo "no estaba ejerciendo sus tareas de manera adecuada", de forma que trabajaba "en temas que no eran prioritarios" ni "urgentes", que no figuraban entre "los que estaban establecidos inmediatamente como tareas a acometer".

El consejero ha explicado que se dio cuenta de que Isabel Álvarez "no podía cambiar su esquema de trabajar, su enfoque", por lo que "lo mejor ha sido que no continuara", según ha apostillado.

Velasco ha alegado que cuestiones así ocurren "especialmente en el mundo de la empresa", pero "también en el sector público", y aunque cuando se busca contratar a una persona se recaba el "currículum profesional" del aspirante y "la información que puedas obtener en una entrevista de media hora charlando", esta información "siempre es limitada, parcial, y nunca obtienes una completa hasta que esa persona está desempeñando el cargo y evalúas si lo está haciendo bien".

Además, ha argumentado que "no conocía a ninguno de los altos cargos" que ha nombrado para su departamento salvo al secretario general de Economía, Manuel Alejandro Hidalgo, porque "me he llevado 30 años viviendo fuera de Sevilla y ha perdido "muchísimas conexiones profesionales y universitarias", y al respecto ha explicado que estuvo entrevistando a "más de 80 personas en las primeras cinco semanas" como consejero para incorporarlas a su equipo "con el mejor criterio", pero ha apostillado que eso también está "sometido a un margen de error".

Finalmente, ha revelado que, a expensas de que se encuentre nuevo director general de Fondos Europeos, ha dado "instrucciones" al citado secretario general de Economía para que esté "al cien por cien de su tiempo dedicado a fondos europeos".