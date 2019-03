CCOO-A y UGT-A piden empleo de "calidad" para las mujeres y critican a quienes niegan que exista la desigualdad

En declaraciones a periodistas, la secretaria general de CCOO-A ha reclamado "igualdad real y efectiva en los centros de trabajo" para contribuir a "dignificar a la mujer". Así, ha apuntado que "pese a los pequeños avances que hemos ido conquistando a lo largo de la democracia y en los últimos años, todavía hoy hay una brecha salarial enorme y hay discriminaciones que impiden a las mujeres desarrollarse con plenitud en la sociedad".

En este sentido, López ha alertado de que las mujeres sufren el "paro, la temporalidad y la parcialidad" dado que son "rehenes de los contratos temporales y parciales" que "dificultan un salario digno porque impiden que las mujeres puedan llegar a mitad de mes". Estos contratos, ha continuado, "dificultan que las mujeres tengan una salud laboral en condiciones y en muchos casos haya aumentado enormemente la siniestralidad en los centros de trabajo".

Asimismo, ha afirmado que "hay discriminación y desigualdad", motivos por los que "estamos aquí, para decirles a esos que piensan que no hay que existe y es real", a lo que ha hecho un llamamiento a que se unan a la "lucha compartida". Al respecto, López ha afeado a quienes "siguen queriendo esa España dividida y desigual donde a las mujeres no se les reconoce su trabajo ni la igualdad de plenitud de derecho".

En definitiva, la sindicalista ha dicho que se suman a las manifestaciones del 8M para "defender la igualdad de oportunidades, decir que este camino no tiene marcha atrás y que vamos a luchar todos los días en los centros de trabajo". "Para CCOO, la igualdad no es una fecha en el calendario, la igualdad es un derecho que se conquista y se defiende todos los días en los centros de trabajo y en la sociedad", ha concluido.

UGT PIDE "REFLEXIONAR" AL PP

Por su parte, la secretaria general de UGT-Andalucía ha llamado a la reflexión a los "hombres y mujeres" del PP para que se sumen a las concentraciones con motivo del 8M. Sobre si se trata de una concentración "radical", como lo califican desde la citada formación, Castilla lo ha negado y ha calificado de "importante" que los partidos que creen en la igualdad "acompañen a los hombres y mujeres que nos vamos a echar a la calle".

Al respecto, la líder del UGT en Andalucía ha subrayado que su organización defiende este 8M la igualdad entre "hombres y mujeres" dado que tras un año "no ha habido apenas cambio respecto a la igualdad de oportunidades y los derechos que defendemos las mujeres. Así, ha afeado a quienes dicen que "no existe la violencia machista o la brecha salarial". "Los datos son reales y no los dice UGT, lo dicen organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) u otros de carácter internacional", ha agregado.

En materia laboral, Castilla ha apostillado que las mujeres cobran "casi 6.000 euros menos que los hombres en la misma categoría" así como que también son "pocas las que llegan a los puestos directivos de las administraciones publicas y privadas", circunstancia que ha destacado al haber colectivos que dicen que "la brecha salarial no existe porque es un invento".

Por ello, la sindicalista ha reclamado empleo "de calidad" para el sector "más precario que es el femenino". "No es de recibo que el 75 por ciento de los contratos parciales de tipo voluntario sean ocupados por mujeres. Queremos trabajar a tiempo completo, tener la capacidad de tener esa independencia económica y cuando termine nuestra vida laboral tener una pensión digna", ha defendido.

Igualmente, Castillo ha reclamado un Pacto de Estado que "se cumpla con el acompañamiento presupuestario necesario para luchar contra la violencia de género, es decir, los asesinatos machistas". Además, ha agregado que desde UGT pedirán que se persiga "penalmente, éticamente y moralmente a aquel hombre que acose a la mujer en el terreno laboral, simplemente por ser mujer". "Ni un paso atrás en la igualdad", ha sentenciado.