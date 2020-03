CCOO y UGT apoyan la suspensión de actividades no esenciales y critican que la Junta actúa "de forma superficial"

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, y su homóloga en CCOO-A, Nuria López, han apoyado este domingo la suspensión de actividades no esenciales anunciada por el Gobierno de España y han criticado que la Junta de Andalucía está actuando en estos momento "de forma superficial".

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Nuria López ha afirmado que "si es necesario para parar la pandemia hay que hacerlo" y ha indicado que "después se verá cómo se van recuperando esas jornadas que no se van a trabajar", pero ha asegurado que "lo prioritario es frenar la pandemia".

López ha defendido que "no entendemos que la patronal se cierre en banda y se ponga en una actitud egoísta" porque se trata de "ir todos de la mano para frenar la pandemia" y para que "la crisis sanitaria de hoy no se transforme mañana en una crisis social y económica".

De su lado, Carmen Castilla ha resaltado que el impacto económico en Andalucía "se limita porque de los 15 días de cese de actividad, en Andalucía son ocho días laborales", se ha mostrado "preocupada por qué va a suceder después del estado de alarma" y ha pedido a las empresas que "no utilicen esta excusa para hacer despidos" porque "no se puede dejar a nadie atrás". "Nos preocupa el día después de que se solucione esta situación", ha argumentado la líder sindical.

La dirigente de CCOO ha lamentado que "se está generando cierta opacidad" y aunque ha valorado "la rapidez y la agilidad" ha pedido "rigurosidad y transparencia" y que a los sindicatos se les permita "hacer nuestra labor de vigilancia y podamos decir si la regulación de empleo es adecuada". En definitiva, ha pedido "garantizar la libertad sindical" porque "los que vinieron a regenerar la política no pueden vulnerar de una manera tan sistemática los derechos fundamentales de los trabajadores".

"Medidas concretas"

UGT ha criticado que "desde el jueves no se tienen datos de andaluces afectados por el ERTE" y ha pedido a la Junta "medidas concretas". Así, Carmen Castilla ha puesto el ejemplo de los 300 trabajadores de Isla Mágica que "no han sido llamados a trabajar y se quedan fuera del decreto" y ha reivindicado que comunidades autónomas como Baleares "van a exigir el hecho de que se incorporen para que no queden sin prestación".

"Podría haber algún gesto por parte del gobierno andaluz para solucionar estos problemas", ha reclamado Castilla. Al hilo de esta afirmación, López ha calificado a las relaciones con el gobierno andaluz de "muy superficiales" y ha insistido en que el Gobierno de España ha agrupado "una serie de responsabilidades, pero no ha aplicado el 155".

La secretaria general de CCOO-A ha lamentado que el gobierno de Andalucía "se esconde debajo del ala del Gobierno de España" y ha argumentado que "tiene que cumplir las funciones de protección de los trabajadores".

Profesionales sanitarios

Castilla ha pedido que "cuando todo esto pase", se siga teniendo en mente a los profesionales sanitarios. "No puedo estar más orgullo de pertenecer al colectivo de la sanidad, al que mando mi cariño y mi aliento", ha señalado. Además, ha valorado a las empresas como Valeo, que están colaborando en estos momentos, y ha resaltado la actitud de los andaluces ante el confinamiento.

Por último, López ha subrayado el "esfuerzo colectivo del sistema público sanitario" y ha pedido que "cuando salgamos de esta las palmas del balcón se transformen en valorización de puestos de trabajo, estabilidad, reconocimiento de sus cualidades profesionales". "Solo así seremos mucho mejor como sociedad", ha concluido.