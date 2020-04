CCOO y UGT Andalucía reivindican un Día del Trabajo diferente, sin salir a la calle pero para no volver a "lo de siempre": "De aplausos no vive la gente"

Las secretarias generales de CCOO y UGT Andalucía, Nuria López y Carmen Castilla, han presentado este jueves las principales reivindicaciones de ambos sindicatos de cara al 1 de mayo, Día del Trabajo. En su primera rueda de prensa telemática desde el estado de alarma decretado en España, las dirigentes sindicales han reclamado unas condiciones laborales dignas y con derechos para los trabajadores y trabajadoras residentes en la comunidad autónoma, con medidas reales que se alejen de la precariedad laboral.

Ambas secretarias generales han coincidido en los principales mensajes: la necesidad de cambiar el modelo productivo en Andalucía, el refuerzo de los servicios públicos "que nos están sacando de esta crisis" y la mejora de las condiciones laborales de la clase trabajadora en los centros de empleo públicos y privados, más allá de los agradecimientos visibles. "No podemos volver a lo de siempre, porque de aplausos no vive la gente", ha dicho López.

Además, ambas han cargado contundentemente contra la actitud de la Junta de Andalucía en relación a los sindicatos y a la protección de la ciudadanía. "Estaremos para trabajar pero no para figurar. Yo no voy a estar de palmera", ha denunciado Castilla. "La alianza por Andalucía está muy bien si no deja a nadie atras, porque si es puro marketing con CCOO que no cuente", ha apostillado López, quien ha asegurado que "no vamos a estar en reuniones para que nos den los datos que se dan a la prensa diez minutos antes".

Planes "vacíos de contenidos"

"Si no nos quieren en la mesa, nos tendrán en la movilización", ha advertido López, quien considera que "el Gobierno andaluz parece que está de brazos de caídos, pero tiene que actuar". "Parece que nunca se equivoca", ha denunciado, apostando por "proteger a los trabajadores y dar liquidez a empresas y trabajadores", acusando a la Junta de mantener una "competencia infantil" con el Gobierno de España. "¿Qué van a hacer los padres cuando vuelvan la trabajo? ¿qué hay de las escasez de protección individual en los centros públicos?, ¿qué va a hacer la Junta para recuperar el empleo?, se ha preguntado entre otras cuestiones, lamentando que la Junta "presenta planes pero vacíos de contenidos".

"Nos enteramos a través de lo medios. Quizá ese es el diálogo social que quiere la Junta", ha ironizado Carmen Castilla, instando a la administración andaluza a hacerse "la foto con quien le dé la gana" pero que, en esas circunstancias, no contará con UGT ni con CCOO. "Si el Gobierno andaluz no responde a esas preguntas, que es su día a día, no estará cumpliendo con aquello para lo que ha sido elegido y tendrá un problema con la ciudadanía y con lo que pasa en los centros. Si no responde y no protege al trabajador porque la autoridad sanitaria está desaparecida, ese ciudadano no ejerce su derechos, el Gobierno estará siendo irresponsabe y tendrá enormes consecuencias", ha zanjado Nuria López.

Según López, "es la obligación como gobernantes" porque "son las preguntas de los trabajadores y quieren ya una respuesta". "Nos estamos moviendo en un escenario de incertidumbre y, si no, volveremos a recordárselas y a exigirles las respuestas, porque no estamos pidiendo nada excepcional", ha indicado.

1 de mayo en redes sociales

Se tratará en cualquier caso de un 1 de mayo diferente porque, por primera vez, las reivindicaciones laborales y las propuestas sindicales no se expondrán en las calles sino a través de las redes sociales. Carmen Castillla considera que "la amenaza del virus" puede transformarse en "una posibilidad de cambio", exigiendo que la pandemia no sirva "como excusa" para establecer nuevos recortes por parte de las administraciones como tras la crisis de 2008. "No saldremos a la calle pero reivindicaremos la lucha contra la precariedad laboral y los bajos salarios, por un empleo digno y con derechos, y con salud laboral", ha indicado Nuria López.

Ambas han coincidido en el papel "fundamental" de los sindicatos en este sentido, para evitar "repetir un modelo caduco" y para el que han pedido "que no haya más desequilibros porque ya está bien de desequilbrar en favor de los que más tienen", ha denunciado López, instando a las empresas a "cambiar la mentalidad para que el empresariado no sea cortoplacista y rentista". "Ahora toca hablar de recuperar la economía para las personas", ha insistido.

El primer reconocimiento de las sindicalistas, en todo caso y tras trasladar el pésame a las familias de los miles de fallecidos, ha sido para los trabajadores que "en primera línea de batalla" se han esforzado "en cuidarnos y en garantizarnos el abastecimiento" pese a "la precariedad e inestabilidad" de los empleos, según ha dicho López, quien ha comentado que la crisis "ha dejado al descubierto las luces y las sombras" del sistema actual, esperando que los aplausos de la ciudadanía de las 20h "sirvan para revalorizar esos trabajos y mejorar las condiciones laborales".

"La verdadera riqueza está en la clase trabajadora"

López ha insistido en "reforzar el valor social del trabajo público" tras recortes injustos que han ido cercenando los servicios públicos", confiando en que transformen en "inversiones" para "proteger a sus trabajadores". Entre esas sombras, la dirigente de CCOO ha dicho que la crisis ha mostrado que el sistema productivo es "tremendamente frágil" porque "nos hemos jugado toda la economía al sector servicios, que se basa en bajas condiciones laborales", denunciando al tiempo la gestión "ineficaz" y la "ausencia" por parte de algunas administraciones.

Carmen Castilla ha invitado a hacer "una reflexión" porque "quien nos está salvando son los servicios públicos", abogando por un cambio en el modelo tributario ya que "la verdadera riqueza está en la clase trabajadora para que en estos días de mucho dolor han trabajado para que hayamos tenido tener nuestras necesidades básicas".

Ha comentado que el modelo productivo de Andalucía "crea mucho empleo de golpe y eso no sirve absolutamene de nada". "Vamos a exigir los derechos, un modelo nuevo que se base en la industria y en la innovación, con una transición justa hacia un empleo de calidad". "El modelo productivo andaluz está enfermo" como demuestra la última EPA, "un diagnóstico de la realidad" pero que "aún no refleja el drama que están viviendo la gente en sus casas" porque solo recoge 15 días del estado de alarma, ha señalado Castilla.