El Carnaval de Cádiz homenajea a sus ídolos caídos y mantiene su pulso reivindicativo

Son casi dos semanas del COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas) y ya se puede extraer las primeras conclusiones. Todavía no ha cantado algunos de los autores más fuertes y se supone que lo mejor de las letras irá apareciendo en la siguiente fase, pero las preliminares ya regalan mensajes que no pueden pasar desapercibidos.

Como era sabido, la presente edición del concurso tenía que estar obligatoriamente marcada por las ausencias de Juan Carlos Aragón y Manolo Santander. Ambos han recibido los homenajes de muchos carnavaleros en las tablas del teatro y hay que destacar el repertorio de la comparsa de Antonio Martínez Ares, La chusma selecta.

El que fuera el gran rival de Juan Carlos Aragón ha realizado un repertorio con muchos guiños al Capitán Veneno, con una presentación que dejó helado a sus seguidores: "Por el castillo del Falla corre un rumor. Un triste duelo se escucha desde el salón. Vienen a miles los peregrinos. El rey ha muerto, su verso caliente está. Su funeral con honores de carnavales. Hoy el rebelde ya es divino. Una guitarra malherida se ha puesto en pie. Se abren las puertas a un silencio atronador. Sus huerfanitos lloran de pena, sus adversarios, su chusma selecta, le brindan el ultimo credo en la plaza de su corazón".

La comparsa Los salvajes, de Chato, Tommy Alemania y Faly Mosquera traen en su repertorio un recuerdo a los niños que llegan a España huyendo de las desgracias de sus países de origen y que aquí son llamados MENA (menor extranjero no acompañado). "Me da una manta la guardia civil y sigo con este sinvivir. Vine de mi país huyendo de la guerra, pero al final vais a conseguir que si me quedo aquí se vuelva mi condena. Por favor , dadme esa oportunidad. Por qué me llamáis Mena. Recuerda por un momento que aunque soy un extranjero, sólo soy un niño".

Ha habido denuncias contra la prostitución de la comparsa El mataero y no ha faltado alguna alusión al conflicto catalán por parte del coro Creaciones S.A., de Nandi Migueles, que en uno de sus tangos habla de la comparativa de la lucha de los andaluces con la de los CDR: "Ahora resulta que un listo compara mi tierra, que hicimos la guerra cuando quisieron reconvertirnos los astilleros. Y no puedes comparar porque la gente de aquí solo luchamos por nuestros sueldos. Nunca a un hermano insulté, ni le quemé su comercio, nunca a la prensa quité el poder de opinar sobre aquellos sucesos. No me compares, que a la calle salimos en Cádiz sólo para luchar por el pan y el trabajo y mientras tú quieres marcharte sin ser solidario en el culo de España me seguiré comiendo las sobras y migajas pa que tu pueblo siga contento".

Los sevillanos de La divina comparsa cargaron contra la corrupción del PSOE en Andalucía: "El dinero para ti, mientras ya no vuelvas más y nos vuelvas a impedir pedir tierra y libertad. Y pisemos esa rosa como ella ya pisó nuestra bandera. Que caiga sentencia de modelo a tu partido pa que nadie más nos deje ser lo que fuimos".

Los veteranos de Una peli de comboy sacaron el tema de la lucha de los mayores por las pensiones. "Cuando salgo pa la calle desde mi jubilación ya no me gusta mirar las obras. Ahora tengo otra pasión, aunque me fallen a mí las piernas yo voy a echarle un par de cojones pa gritarle al que gobierna por el futuro de las pensiones".

La comparsa mixta Hospital febrero abordó el tema del bullyng. "Soy la broma del corrillo, al que todos tratan mal y siempre llevo a la espalda un cartel como un puñal. Cuánto odio, cuánta muerte por el acoso escolar. Y luego dice la gente que son inocentes, que son niños nada más".

Y, por supuesto, no podía faltar el humor. Una de sensaciones hasta el momento es la chirigota de Puerto Real No aguantamos más... vamos de impacientes. La noticia de la desaparición del peaje entre Cádiz y Sevilla fue tocada con el arte de los que siempre se precipitan para todo: "El día que acabó el peaje cogí mi todoterreno y yo todo impaciente quería pasar por ahí el primero. Salí a las siete y cuarto, miré la fuerza del viento, todo lo había calculado, los metros y el viento, no te exagero. Llegué un segundo antes, pagué el peaje e hice el canelo".