Casado respalda a Juanma Moreno en el acto de inicio del curso político del PP-A: "Andalucía se merece un mejor gobierno"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha respaldado este viernes al presidente del PP-A, Juanma Moreno, de cara a la próxima cita con las urnas y se ha mostrado convencido de que los populares vencerán en las elecciones andaluzas "se convoquen cuando se convoquen": "A ganar y a demostrar que Andalucía se merece un mejor gobierno y un mejor futuro".

Pablo Casado ha participado, junto a Juanma Moreno y el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, en la clausura del acto de inicio del curso político del PP-A en Álora (Málaga), donde ha señalado que Andalucía es "fundamental" para la dirección del partido.

Así, se ha declarado "firme defensor" de Andalucía y sobre todo del PP-A, en una comunidad autónoma que es "difícil" y en la que "lleva gobernando un régimen cuatro décadas, con una red clientelar y administrativa que ha intentado dejarnos sin oxígeno" pero, a pesar de la dificultad, ha puesto en valor que los populares andaluces lo han hecho "formidablemente bien".

El presidente del PP ha recordado que en esta comunidad autónoma se han ganado elecciones autonómicas, generales, en ayuntamientos y diputaciones, cuando ha incidido en que "los andaluces ya saben que cuando el PP gobierna, su vida les va mejor".

Ha lamentado que toda una generación de andaluces "no ha vivido otro gobierno que no sea el PSOE-A en la Junta", tras cuatro décadas sin alternancias y con un Ejecutivo "que arrastra los pies, que no tiene ilusión y que no tiene planteamiento de futuro".

Para evitar que los socialistas vuelvan a ganar las elecciones en Andalucía, haciendo un símil con el fútbol, Casado ha dicho que tienen "a Moreno como delantero, para marcar los goles, y al PP-A como el mejor portero", porque el PP-A está "unido y fuerte" y "tiene todo el apoyo de la dirección nacional, nuestra admiración y cariño".

"Juanma, tienes una gran responsabilidad", ha agregado el presidente del PP, que ha destacado que el andaluz es un pueblo "magnífico y emprendedor" que tiene "que conquistar el porvenir y Juanma Moreno va a ser capaz de hacerlo, tienes todo apoyo de la dirección nacional, tienes ansia de cambio por iniciar un camino para el pueblo andaluz mucho mejor, y vas a hacerlo muy bien, tienes buen programa y un buen equipo", ha dicho al líder andaluz.