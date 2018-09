Ciudadanos alimenta el clima preelectoral: "Merecemos ver de lo que Andalucía es capaz con otros políticos"

En Andalucía se lleva semanas hablando de un posible adelanto electoral que no termina de anunciarse por parte de la presidenta andaluza. La presencia de los líderes nacionales de Ciudadanos y PP este fin de semana en la comunidad autónoma no hace sino aumentar esa sensación de precampaña electoral en un lugar que los partidos de la derecha consideran como "la capital del cambio" en España.

Si ayer era Pablo Casado el que tachaba de “anomalía” el hecho de que los andaluces sigan con un gobierno autonómico del mismo color político durante casi cuarenta años, con la consabida respuesta por parte de Díaz de que son los votos de los andaluces los que así lo han querido ( “los andaluces no somos de peor condición”, le espetó), Inés Arrimadas, ha retomado la idea y ha dicho, como jerezana, que "los andaluces nos merecemos ver de lo que Andalucía es capaz con otros políticos", apostando por "cambiar esta tierra" porque "el clientelismo lastra el futuro de esta comunidad autónoma".

"Ni una más de los mismos gobernantes", ha dicho la portavoz de Cs y líder de la oposición en Catalunya ante cerca del millar de personas que han acudido en la mañana de este sábado a la Plaza de España de Sevilla. Arrimadas, junto al responsable de Economía y Empleo del partido naranja, Luis Garicano, ha resumido la jornada de trabajo del día anterior en la convención ‘España Ciudadana. Por un país de ciudadanos libres e iguales’.

"Uno de los logros de la legislatura"

Los representantes de Ciudadanos, antes de que su presidente, Albert Rivera cerrara el acto, han explicado que en la convención se han abordado en mesas de trabajo los "diagnósticos" y las "soluciones a los problemas de desigualdad de los españoles" en educación o sanidad, o en el trato ante los tribunales, en referencia a los aforamientos.

Rivera, por su parte, ha desgranado las diez reformas que "cuarenta años después del inicio de la democracia" se ha comprometido a abordar si es presidente: un sistema electoral justo e igualitario, una financiación autonómica sin privilegios, la equiparación salarial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la eliminación de la disposición constitucional que contempla la anexión de Navarra al País Vasco, la igualdad en servicios sociales y sanidad, la reforma o el cierre del Senado, supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en toda España , la igualdad en la educación, el castellano como lengua oficial y común, y la supresión de los aforamientos y los indultos. "En Andalucía ya os habéis quitado el impuesto de sucesiones y ha sido uno de los logros de la legislatura", ha dicho Rivera a Juan Marín, líder de los naranajas en Andalucía, que ha pasado del matrimonio al divorcio de conveniencia con el PSOE andaluz.

"Qué le cuesta a Susana Díaz quitar privilegios a los políticos", ha dicho Rivera sobre la presidenta de la Junta, a la que no ha tenido especialmente presente en su alocución. El líder de Cs sí ha presumido de haber "retratado" a PSOE y PP con su propuesta de eliminar los aforamientos que llevó al Congreso de los Diputados y la presentada por Sánchez "un caurto de hora antes", acusando al presidente del Gobierno de ir "en dirección contraria" en este sentido.

Rivera, sin referencia a la situación en Andalucía, ha abogado por "reforzar los mecanismos que nos unen" en España y ha comentado que el país está "en los minutos de descuento antes de las elecciones", instando a Pedro Sánchez nuevamente a convocar los comicios generales pese a que el presidente quiere "estar en la Moncloa a cualquier precio".

"A mí me importa lo que dicen quienes me pagan el sueldo, que son los españoles, no lo que dicen los que quieren romper España", ha dicho, comprometiéndose a "formar una mayoría constitucional inequívoca" en España. "No hay que inventar nada, sino leer la Constitución", ha aseverado.