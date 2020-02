El líder andaluz de Ciudadanos descarta la coalición electoral con su socio del PP en Andalucía

Ciudadanos Andalucía desoye los cantos de sirena de su socio de Gobierno, el PP, que trata de convencerles para concurrir en coalición en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2022. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, siempre ha defendido la reunificación del centro derecha bajo la fórmula de España Suma, la coalición entre PP y Cs que ya funciona en Navarra. La líder nacional del partido naranja, Inés Arrimadas, ha asumido ahora esa fórmula para Catalunya, País Vasco y Galicia, comunidades que celebrarán elecciones este año. Y este debate se ha trasladado a otros territorios, en especial a Andalucía, donde gobiernan cómodamente desde hace un año.

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan Marín, ha manifestado este martes que él no comparte la coalición España Suma, pero sí ve posible que PP y su partido pudieran presentarse juntos en País Vasco y Catalunya. En su partido dicen que "es demasiado pronto" para abrir el debate en Andalucía, aunque admiten preocupación: todas las elecciones posteriores a las generales de abril -momento cumbre de Ciudadanos antes de su desplome- corroboran la tendencia a la baja del partido naranja. También las encuestas publicadas en Andalucía confirman el desgaste del partido de Marín, que ve cómo el presidente Juan Manuel Moreno y el PP están capitalizando mejor la acción de gobierno.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Marín ha manifestado que hay determinadas circunstancias, como ocurrió en Navarra o como puede ocurrir en Catalunya o incluso en el País Vasco "que puedan justificar en un momento determinado una coalición de partidos, en este caso de PP y Cs para presentarse a unas elecciones autonómicas, pero más allá de eso no veo ninguna otra posibilidad". Ha insistido en que no comparte el España Suma y que no lo ve de cara a un futuro.

Marín ha añadido que en Andalucía, donde PP-A y Cs gobiernan en coalición en la Junta, tiene muy claro se trata de dos fuerzas políticas que piensan de forma distinta, que están trabajando en coalición y que el resultado está siendo "bastante positivo", pero eso no significa que tengamos "que ir juntos a unas elecciones".

Juan Marín se ha mostrado convencido de que tanto la actual portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, como la dirección del partido lo ven así "claro".